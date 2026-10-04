温州姑娘刘妙婷金牌+1！中国队拿下亚运会艺术体操女子集体全能金牌
人民日报客户端 2026-10-04 08:57:04
当地时间10月3日，爱知-名古屋亚运会艺术体操集体全能决赛在名古屋市综合体育馆打响，由王澜静、丁欣怡、蒲彦竹、张馨艺、刘妙婷组成的中国队发挥出色，夺得冠军。
当地时间10月3日，爱知-名古屋亚运会艺术体操集体全能决赛在名古屋市综合体育馆打响，由王澜静、丁欣怡、蒲彦竹、张馨艺、刘妙婷组成的中国队发挥出色，夺得冠军。
本届亚运会艺术体操项目首次设立集体全能比赛，中国队凭借资格赛第二的身份顺利晋级决赛。决赛中，中国队率先出场，在5球比拼中演绎创作灵感来自宋代女词人李清照生平的《她超越时代的诗篇》，得到27.550分。在第二轮3圈2棒角逐中，中国队完成以《权力的游戏》为创编灵感的成套节目《凛冬之战》，获得27.750分，以总分55.300分赢得金牌。
来 源：人民日报客户端
原标题： 温州姑娘刘妙婷金牌+1！中国队拿下亚运会艺术体操女子集体全能金牌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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