浙江日报 2026-10-04 10:15:10

在位于温州龙湾的麦田能源股份有限公司二期工厂自动化生产线上，每7秒就下线一台电池包，产能正持续爬坡。储能电池系统是麦田能源的核心产品之一。1至8月，麦田能源出口额首次突破10亿美元，持续稳居全球户用储能系统出货量第一。

在位于温州龙湾的麦田能源股份有限公司二期工厂自动化生产线上，每7秒就下线一台电池包，产能正持续爬坡。储能电池系统是麦田能源的核心产品之一。1至8月，麦田能源出口额首次突破10亿美元，持续稳居全球户用储能系统出货量第一。

麦田能源工厂。图源：龙湾发布

产线忙碌的底气，来自海外订单的爆发。不久前，澳大利亚宣布户储装机突破50万套，完成目标的四分之一，麦田能源拿下其中最大份额。

这背后藏着全球能源转型的结构性矛盾。在欧洲、大洋洲、美洲、东南亚、非洲等地区，电网市场化推高电价，不少居民自建光伏减负；同时本地电力供给不足，难以满足生产生活需求，急需替代能源补缺口，加快储能建设成为化解矛盾的关键。

“尽管海外市场潜力巨大，但要真正站住脚，得锻造贯穿市场洞察、研发、交付、售后全链条的全球竞争力。”麦田能源COO兼副总经理彭健告诉记者。2019年创立之初，麦田能源即布局户储领域，目前，麦田能源已手握全球上千张产品认证，每年投入数亿元研发经费用于新一代户储产品及云AI平台研发，还在全球搭建完善的售后网络。麦田能源海外全资子公司拓展到10余家，产品覆盖欧洲、美洲、大洋洲等主要市场，可实现全球客户24小时响应。

1至8月，浙江电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口持续增长，成为拉动外贸增长的重要引擎，其中锂电池增长83.3%。温州是浙江锂电池出口的重要地区：温州弗迪电池、浙江鼎科能源等一批新兴企业表现强劲。1至8月，温州锂电池出口83.4亿元，同比增长2.8倍，占全省锂电池出口总值的29.3%。

浙企“拓市场”，政府“优服务”。含锂电池的储能产品属危险货物，过去麦田能源的产品要从温州陆运到宁波、上海等地装船，费时费钱。为了降低企业物流成本，温州海关联合海港集团为企业量身定制物流方案，引导企业“温货温运”，就近出海。“相比此前的陆运，现在从温州港出货，每年陆运费用能省下200万至300万元。”彭健说。

温州海关综合业务一科科长盛伟善告诉记者，针对锂电池这一温州出口的优势品类，海关从物流、政策、通关等环节推出一系列创新举措：落地出口汽车锂电池分箱发运业务模式，大幅降低企业物流成本和时间成本；依托“红船企航”助企服务平台，精准推送外贸政策；落实7×24小时通关保障，深化“提前申报”“船边直提”“抵港直装”等便利化举措，今年1至8月提前申报率超94%，船边直提2076个标箱，抵港直装11360个标箱。

来 源：浙江日报

原标题： 一台电池包的出海之旅：麦田能源打通研发产销链条锻造全球竞争力

记者 朱承 周琳子 通讯员 王伏龙

本文转自：温州新闻网 66wz.com