潮新闻 2026-10-04 10:14:22

10月1日至2日，温州S1线开展“轨遇国庆 开放共欢”轨道开放日系列主题活动，浙江交通集团幸福轨道公司把浓浓的国庆氛围搬进车站，让往来乘客在候车间隙也能感受到国庆的欢喜。

“哇！我抽到了单程票！太幸运了！”“这个文创产品好有纪念意义！”……10月1日至2日，温州S1线开展“轨遇国庆 开放共欢”轨道开放日系列主题活动，浙江交通集团幸福轨道公司把浓浓的国庆氛围搬进车站，让往来乘客在候车间隙也能感受到国庆的欢喜。

浙江幸福轨道公司供图

10月1日，动车南站、惠民路站、奥体中心站三站同步开展主题活动，打卡留影、趣味互动轮番上演，来往旅客纷纷驻足参与，定格国庆美好瞬间。10月2日，活动更延伸至惠民大排档，台上轨道情景展演精彩上演，台下开放日推广互动热烈开展。惠民路站连续两日推出消费福利，市民凭惠民大排档当日消费发票或付款凭证，即可参与抽取普通单程票及文创周边，以站点联动商圈的方式，让“轨道+消费”的假日玩法更加丰富，让市民吃喝玩乐的出行链条更加完整。

站点沿线活动热度不减，S1线串珠成链，充分释放沿线资源活力，市民轨道出行热情持续高涨。

一条市域轨道，串联起城市多处休闲打卡地。三垟湿地公园内草木繁茂，不少游客搭乘S1线前来漫步休憩，沉浸式感受城市生态风光；园博园内游人如织，许多家庭结伴游园赏景，尽享假期惬意时光；惠民大排档凭借便捷直达的交通优势，成为假期聚餐打卡的热门地，自9月25日至10月5日开展的惠民大舞台表演，更添市井烟火气。大批游客从铁路温州南站出站后，便捷换乘S1线直达景区、夜市，自然风光与市井烟火一键解锁，沿线各站点客流较平日显著上升。

浙江幸福轨道公司供图

面对假期大客流考验，温州S1线坚守安全运营底线，以“同心同行”服务品牌为抓手，落实落细各项暖心保障举措，全力守护市民平安顺畅出行。重点站点增派志愿者，做好客流疏导，及时为携带多件行李、出游装备的乘客提供帮扶引导；客流高峰时段增配安检人员，灵活开启无包、小包快速通道，协助乘客搬运大件行李，提升进站通行效率。

针对惠民大排档夜间返程客流，线路动态优化行车组织，灵活调整列车运行间隔，做好夜间运力保障。全线持续提供爱心预约、无障碍出行、便民物资补给等服务，把贴心服务融入出行全过程，用细节传递轨道温度。

浙江幸福轨道公司供图

这个国庆假期，温州S1线以轨道交通为纽带，串联交通枢纽、文旅景点、市井商圈，既承接市民高涨的假日出游出行需求，也能通过站点与消费场景双向联动，把流动客流转化为城市消费活力。

轨道交通不再只是通勤代步的交通工具，更成为展示温州城市活力、文旅魅力的流动窗口。下一步，温州S1线将持续挖掘沿线资源禀赋，不断探索“轨道+文旅+消费”融合新路径，为城市文旅与地方经济发展注入更多轨道力量。

来 源：潮新闻

原标题： 温州S1线轨道开放日 解锁“轨道+文旅+消费”假日新体验

记者 吴昱燊 叶梅 王瑶

本文转自：温州新闻网 66wz.com