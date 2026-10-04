永嘉发布 2026-10-04 09:38:14

国庆假期，在永嘉丽水街水亭祠，有着悠久历史的国家级非遗永嘉昆曲，正通过“沉浸式实景+跨界流行乐”的新玩法，打破传统戏曲的“高冷”滤镜，成功“圈粉”年轻一代，为本地文旅消费注入了强劲的新活力。

当600年的古老昆曲遇上流行金曲，会碰撞出怎样的火花？国庆假期，在永嘉丽水街水亭祠，有着悠久历史的国家级非遗永嘉昆曲，正通过“沉浸式实景+跨界流行乐”的新玩法，打破传统戏曲的“高冷”滤镜，成功“圈粉”年轻一代，为本地文旅消费注入了强劲的新活力。

夜色渐浓，灯光漫过古祠庭院。在永嘉丽水街的水亭祠畔，一场没有封闭剧场阻隔的沉浸式实景演出《水亭秋月》正在上演。月色与池水化为天然布景，婉转绵长的永昆唱腔在庭院中回荡，让观众仿佛“人在画中游”。

“以前觉得昆曲高高在上，有距离感，担心自己看不懂。但现在这种沉浸式表演，让我感觉自己就像个演员一样融合进去了，相当接地气、相当亲切。”戏迷金健伟在观演后感慨道。

如果说古韵十足的实景演绎让人沉醉，那么剧目结尾的“彩蛋”则彻底点燃了现场。当传统戏曲反串碰撞上流行金曲《恭喜发财》，古老的非遗瞬间化身大型互动现场，全场观众跟着节奏挥手欢呼。“《恭喜发财》旋律一出来，全场都非常嗨！这种戏曲加流行音乐的形式特别适合年轻人，回家后要带朋友们一起来永嘉旅游。”年轻游客郑志美兴奋地说。

一次新奇的体验，往往能成为年轻人奔赴一座城的理由。为了接住这波“青春流量”，国庆期间，永嘉昆剧团精心排兵布阵，推出了“白+黑”全天候演艺模式。

10月1日至3日下午，狮子岩水上舞台好戏连台，《牡丹亭·游园》等经典折子戏唱段轮番上演，游客可以边漂竹筏边看戏，尽享山水间的诗情画意；而到了晚上7点半，讲述谢灵运与永嘉山水故事的《水亭秋月》准时开演（演出持续至4日）。从开场到谢幕，演出巧妙融入了现代舞蹈与流行音乐，让600岁的永昆焕发出时尚的新潮味。

“600年的昆曲，既是古老的，也是时尚的。”永嘉昆剧团团长徐律介绍，在水亭祠专门安排的这场沉浸式实景演出，不仅讲述了谢灵运与永嘉山水的故事，还在开场和谢幕时专门设计了舞蹈和流行歌曲互动。“我们希望用年轻人喜欢的形式，吸引更多青年群体关注古老的永昆。”

在永嘉，看的不只是山水，更是深厚的内涵文化。当传统文化放下身段，用年轻人听得懂的语言、玩得转的形式去对话，不仅让千年戏曲实现了活态传承，更将线上的“流量”有效转化为了线下文旅消费的“留量”。在这里，文化不再是橱窗里静止的展品，而是可触摸、可体验、可互动的生活方式。

这种以“体验经济”为核心的文旅新表达，正不断丰富着游客的旅行感受。在楠溪江的绿水青山间，古老永昆正以青春之姿，唱响文旅深度融合的新戏韵。

来 源：永嘉发布

原标题： 打破“高冷”滤镜！“永昆+流行乐”，楠溪江畔千年非遗青春出圈

本文转自：温州新闻网 66wz.com