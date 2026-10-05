泰顺发布 2026-10-05 14:28:22

秋光正好，镜头该落在泰顺的哪一处山水？仕阳镇的碇步与茶海，雪溪乡的胡氏大院，龟湖镇的泰顺石文化主题公园，正把浙南的秋天铺成一幅可游可拍的画卷。不必远寻，来这里随手定格，便是独属于秋日的出片新角度。

秋光正好，镜头该落在泰顺的哪一处山水？仕阳镇的碇步与茶海，雪溪乡的胡氏大院，龟湖镇的泰顺石文化主题公园，正把浙南的秋天铺成一幅可游可拍的画卷。不必远寻，来这里随手定格，便是独属于秋日的出片新角度。

在仕水碇步

拍秋水长天大片

仕水碇步位于仕阳镇溪东村仕水溪之上，始建于清乾隆六十年（1795年），全长136米，共223齿，是世界上最长的古碇步，2006年被列为全国重点文物保护单位，被载入《中国桥梁史话》。2023年央视春晚舞蹈《碇步桥》的灵感正是取材于此，节目播出后仕水碇步热度持续攀升。

图源：仕阳镇

秋日的仕水碇步是一年中最温柔的模样。秋水依依、溪流清澈见底。站在碇步上，以溪流、芦苇、远山为背景，或侧身远眺、或低头浅笑，随手一帧就是带有江南诗意的秋日大片。清晨薄雾未散和黄昏柔光时，出片效果最佳。

图源小红书@青的旅行日记

在万排茶园

拍云端茶海秋色

万排茶园位于仕阳镇，最高海拔达864米，上万亩连片茶园顺着山势蜿蜒铺展，蔚为壮观。茶园获评中国35个美丽茶园之一、浙江省100个“最美田园”，是泰顺“三杯香”高山茶的核心主产区。

秋日是万排茶园的采摘秋茶时节，山连着山、茶田整齐如绿色梯田，在秋日澄澈的空气中格外纯净。茶园内设置了白色秋千、茅草凉亭、特色路牌等多个打卡点，以茶田为背景随手一拍便是清新治愈的茶园大片。

图源：小红书@小红书-鹿晗7

万排茶园还有一处新晋打卡点——“外婆的茶屋”。2024年歌曲《茶花开了》火爆全网，MV在万排茶园取景，全网播放量超3亿，“外婆的茶屋”正是依托《茶花开了》歌曲IP而生。茶屋内可以喝到三杯香茶饮、特色茶咖、果酒（顺酒），品尝本土特色小吃，临走还能带走主题文创产品。坐在茶屋里，窗外是连绵茶山，手边是茶咖，端起杯子以窗外的茶海为背景，这一帧便是秋日茶园最惬意的画面。

小妙/摄

在胡氏大院

品百年古宅秋韵

胡氏大院位于雪溪乡桥西村石门楼，当地亦称“石门楼”，是浙南地区保存最完整的清代合院式民居建筑群之一。大院建于清道光十二年至同治十三年（1832—1874年），胡氏家族耗时42年建成，占地面积4500多平方米，2013年被列入第七批全国重点文物保护单位。大院坐西朝东，为结构对称的“昌”字式两进院落，依山傍水而建，属清代建筑明代风格。

图源：小红书@FUN TOMATO GO PEE

秋日走进胡氏大院，阳光斜照在青石垒墙、卵石铺院上，二百余年风雨在雕花窗棂间静静流淌。大院门正对前方笔架山的最高峰，文风蔚然、古韵悠悠，耕读传家的风尚在这里尤为浓郁。在大院门口的石头巷子取景拍照非常出片，环境清幽，适合散心慢拍。青石门槛、雕花木窗、天井光影，站在这些场景中随手一拍，皆是古风大片。

图源：小红书@FUN TOMATO GO PEE

在泰顺石文化主题公园

寻石韵慢时光

泰顺石文化主题公园位于龟湖镇龟泰路与龟湖路交叉路口附近，占地105亩，公园以“一林三馆三街区”为主体结构，包含中国印林篆刻文化展示区、艺雕展示馆、原石博物馆、乡愁驿馆及泰顺石文创街区。园内铺设万余吨泰顺原石，配套建设露天原石博物馆、艺雕长廊等景观节点，还推出了“扫码识石”智慧导览系统。

秋日走进泰顺石文化主题公园，石韵与秋光相映，别有一番沉静之美。乡愁驿馆静谧伫立，曲折回廊蜿蜒交错，玲珑假山错落有致，潺潺溪涧穿园而过，草木葱茏间山水风光与人文景致完美相融。漫步溪畔回廊，以巨型印石、回廊假山为背景，或是站在原石博物馆前，随手一拍便是带有石韵古意的秋日大片。

来 源：泰顺发布

原标题： 出片了！国庆假期来泰顺游玩的人

本文转自：温州新闻网 66wz.com