乐清发布 2026-10-04 08:44:30

10月3日，国庆假期进入第三天，雁荡山景区依旧热度不减、客流如织，来自全国各地的游客纷至沓来。赏壮美瀑布，览奇绝峰峦，享贴心服务，在山水之间深度感受“海上名山”的独特魅力。

10月3日，国庆假期进入第三天，雁荡山景区依旧热度不减、客流如织，来自全国各地的游客纷至沓来。赏壮美瀑布，览奇绝峰峦，享贴心服务，在山水之间深度感受“海上名山”的独特魅力。

上午10点，大龙湫景区内已是人头攒动。受近日降水影响，大龙湫瀑布水量大幅增加，水流从悬崖峭壁飞泻而下，砸入下方深潭溅起漫天水雾，引得游客惊呼连连，纷纷驻足拍照。

沿途步道旁，多处汉服表演轮番上演，舞者们灵动的衣袂伴着山风翩翩起舞，为原本清幽的景区更添一份诗情画意，游客们或举镜定格，或拍手叫好，沉浸式感受雁荡山水的独特韵味。

与此同时，方洞景区同样人气旺盛。

悬崖咖啡早已座无虚席，游客们或是以奇峰云海为背景定格假期美好瞬间，或是手捧咖啡，在秀美风光中享受独特的云端时光。

铁索桥上，游客摩肩接踵，缓缓前行，俯瞰群山连绵，饱览山海风光，不少游客都直呼视野开阔、心境舒畅。

据统计，10月1日至3日，雁荡山功能区共接待游客42.15万人次，同比增长12.79%；门票收入915.63万元，同比增长13.32%。为了保障假期游客的游览体验，景区各点位都提前增派了工作人员和志愿者，从入口检票、路线指引到应急帮扶，随时为游客提供帮助，并有序引导游客错峰出行。目前，各景区运行平稳，秩序井然。

来 源：乐清发布

原标题： 爆火！乐清雁荡山三天接待游客42.15万人次

本文转自：温州新闻网 66wz.com