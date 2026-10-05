“温州很美 并不遥远”登上抖音热搜！国庆假日人气拉满！

温州日报 2026-10-05 14:40:59

近日，“温州很美 并不遥远”温州文旅（台州）推介活动在台州府城举行。继上海、杭州之后，温州文旅此次走进台州，以资源推介、政策发布、街头路演等形式发出“错峰惠游温州”邀约，相关话题登上抖音城市榜第1位。

近日，“温州很美 并不遥远”温州文旅（台州）推介活动在台州府城举行。继上海、杭州之后，温州文旅此次走进台州，以资源推介、政策发布、街头路演等形式发出“错峰惠游温州”邀约，相关话题登上抖音城市榜第1位。

推介会同步发布面向台州游客的错峰惠游政策：即日起至2026年12月31日，台州市民凭身份证，可享受温州23家重点景区免首道门票或五折优惠，配套酒店、民宿、游船、非遗体验等多元惠民福利。

“温州很美 并不遥远”温州文旅（台州）推介活动

一边是跨城推介持续向外释放文旅吸引力，另一边是本地假日市场早已迎来客流热潮。国庆假期前三天，温州景区景点、街区商圈、文博场馆全点位“人气爆棚”，客流峰值不断刷新，假日文旅市场“热力全开”、活力尽显。

楠溪江狮子岩景区，游客有序体验“漫境花舟”。图片来源：永嘉发布

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月3日，温州国庆前三天累计接待全域游客489.3万人次（未去重）、过夜游客346万人次（未去重）。

雁荡山方洞铁索桥人气火爆，游客凌空打卡，尽览雁荡奇峰。章露霜 摄

全市82家开放A级景区累计接待游客226.2万人次，接待量居前三的分别为：永嘉楠溪江风景名胜区、乐清雁荡山风景名胜区、苍南炎亭景区。截至10月2日22:00，温州园博园累计接待游客超13万人次；新晋文旅地标朔门古港考古遗址公园前三天累计接待游客11.9万人次，持续升温，成为温州文旅的“现象级”打卡点。

炎亭金沙滩开启“海承非遗·炎亭宴山海”主题文旅活动。图片来源：苍南发布

古宅开戏，展馆寻宝

来温州，看一出出好戏登台。文成南田镇武阳村《伯温出山》实景音舞诗画剧每日两场上演，现代女主播阿南与刘伯温跨越时空相遇，依托老宅庭院，以光影音效串起穿越故事，让游客在沉浸观戏中感受伯温文脉。

沉浸式音舞诗画剧《伯温出山》以山水为幕、古宅为台，演绎伯温文脉。图片来源：文成新闻

平阳南雁荡山以会文书院为舞台，特邀琴箫名家献演“南雁琴箫·山水清音”国庆音乐节，灵山秀水间，古调重奏、遗响再闻；坡南古街“五花八门逛坡南”活动将木偶戏、黄汤茶、卖技、纸伞剧、鼓词等非遗元素嵌入街头巷尾，步步皆是风景。瓯海山根艺术村举办“PLAY PLAY艺术玩家碰头大会”，为市民游客带来一场与众不同的艺术体验。

平阳坡南历史文化街区。图片来源：平阳发布

瑞安博物馆推出“探古寻珍”儿童考古挖掘体验、“马上有福”儿童传拓体验、“玉海藏珍”主题社交活动，吸引逾千名小朋友踊跃参与。新开馆的平阳博物馆推出五大主题活动，涵盖科技强国、文明探源、指尖拼筑、彩陶绘梦等板块。

瑞安博物馆推出系列体验活动，吸引逾千名小朋友参与。

龙湾中国眼谷小镇以“魔法学院”为叙事主线举办嘉年华，将眼健康科普知识融入趣味游戏。苍南县图书馆开展《我的祖国》绘本之旅，以阅读点燃爱国情怀，在假日里为孩子们播下求知的种子。

龙湾中国眼谷小镇举办“睛彩魔法学院”国庆研学，趣味科普护眼知识。图片来源：龙湾发布

乡间捡秋，山野听音

秋天的快乐，可以亲手装进篮子。永嘉第十四届早香柚文旅生活季在碧莲启幕，柚子采摘、柚香品鉴、柚趣儿童乐园串起丰收体验，满园柚香沁人心脾。灵运仙境极早熟蜜橘进入采收季，游客走进果园挑选鲜果，将一份山野清甜带回家。

灵运仙境极早熟蜜橘成熟，游客进园采摘，乐享丰收喜悦。

苍南县莒溪镇大坪村“国庆秋收”游园会持续举行，300余亩梯田化身亲近乡土的自然课堂。泰顺南浦溪镇南峤村“秋的邀约”精心安排中药馆寻宝、乡土搓拉面、中药材微景观制作与田野听秋音乐会，让乡村旅行既有风景可赏，也有生活可触。

苍南县莒溪镇大坪村“国庆秋收”游园会热闹非凡。陈裕良 摄

温州园博园“秋日风物节”同步开启，以“秋日慢生活”为理念，融合市集、诗歌、音乐、手作等多元内容。

温州园博园“八仙过海”主题灯彩巡游。图片来源：瓯海发布

老街推新，烟火入戏

这个黄金周，老街区玩出新花样。五马街“月满华诞·古巷烟火”双节市集与三十六坊音乐节升级回归，联合朔门街、纱帽河等商户场地接力演出，老城烟火与文艺氛围交织，逛街亦成了看戏。南塘老街推出水岸嘉年华，市集汇聚本土小吃与非遗文创，南塘Live、花船歌舞、水上飞人次第点亮夜色；集章抽奖、MBTI交友墙、一元美食等惠民福利轮番上线。

温州五马街。苏巧将 摄

朔门古港考古遗址公园。图片来源：鹿城发布

龙湾寺前街迎来开街两周年，“寺前有礼·寻宝计划”主题活动精彩上演，舞狮巡街、巨型生日蛋糕、沉浸式剧情夺宝与创意市集轮番登场。朔门古港考古遗址公园推出“盛世华诞——潮启朔门游园会”，千年海丝遗址焕发宋韵新活力。

龙湾寺前街

踏浪听歌，星夜追光

滨海度假，别有风情。苍南大渔平礁头海塘星空营地国庆前三日每晚推出星空音乐汇，机车摇滚、星野民谣、怀旧金曲轮番唱响，晚风、海浪与歌声共同勾勒出一幅滨海夜游图景。

苍南大渔平礁头海塘星空营地

龙港举办“潮起龙港·金曲回响”港台经典金曲音乐会，现场追忆青春、气氛热烈。

“潮起龙港？金曲回响”2026年港台经典金曲音乐会。图片来源：龙港发布

洞头望海楼前的国潮巡游，汉服快闪与传统技艺展示相映成趣，为滨海假日增添国风雅韵。霓屿滩涂乐园以赶海拾贝、踩泥捉蟹增添海岛野趣，游客既能临海听涛、极目远眺，也能踏潮寻乐、尽享自在。苍南炎亭金沙滩开启“海承非遗·炎亭宴山海”活动，美食、非遗、音乐、烟花齐聚，游客沉浸式乐享滨海假期。

洞头望海楼龙狮共舞，非遗民俗引游客驻足打卡。图片来源：洞头旅发集团

从古宅庭院到山野田园，从老街市集到滨海星空，这个国庆，温州把假期过成了一场山海之间的秋日漫游。雨天未减热度，人潮持续涌动。景区入口，游客有序排队、互相礼让；市集街巷，志愿者热情指路，商户诚信经营，观演拍照相互体谅。人潮之中有秩序，热闹背后有温度——这大概就是温州给每一位来客最好的秋日礼物。

来 源：温州日报

原标题： “温州很美 并不遥远”登上抖音热搜！国庆假日人气拉满！

记者 梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com