潮新闻 2026-10-05 15:25:17

国庆期间，位于温州市鹿城区的咔鹿里时尚运动中心米亚网球咔鹿里教学区对外开放，其他场馆也将于10月中下旬陆续开放，打造开放共享、全龄友好、充满活力的城市全民健身新空间。

国庆期间，位于温州市鹿城区的咔鹿里时尚运动中心米亚网球咔鹿里教学区对外开放，其他场馆也将于10月中下旬陆续开放，打造开放共享、全龄友好、充满活力的城市全民健身新空间。

咔鹿里时尚运动中心位于双屿街道营楼路与营达路交叉口，总占地面积38亩，总建筑面积2.8万平方米，设有网球、匹克球、篮球、攀岩、综合健身等多元运动场馆，并引入轻食咖啡、餐饮商超、滨水休闲街区等便民商业配套，打造集专业体育运动、潮流运动体验、综合健身、休闲商业于一体的一站式文体商业综合体。

其中，米亚网球咔鹿里教学区由连锁品牌米亚网球入驻运营，馆内设置6片标准网球场地，室内场馆可实现全天候训练。场馆配备专业教练团队，开设零基础启蒙、青少年集训、成人进阶课程，提供小班、私教多样化教学选择，也面向球友开放约球对抗，满足从入门到进阶的全方位需求。

即将开放的篮球馆设有3片实木木地板专业室内球场，配套千人级观众看台，可承接散客约战、球队竞技、青少年教学、企业团建等活动，承办中小型篮球赛事与多元文体活动；攀岩馆面积超2000平方米，涵盖攀石、速度、难度三大攀岩品类，可同时容纳300余人体验，面向全年龄段人群，兼顾零基础体验、青少年系统教学及高阶爱好者提升训练。

咔鹿里时尚运动中心还着力构建覆盖全年龄段的运动培训生态。青少年板块聚焦兴趣培养与技能提升，开设网球、匹克球、篮球、攀岩等特色课程，采用“理论+实操+赛事演练”的教学模式，助力青少年体育素养提升；成人板块主打健身社交与技能进阶，推出私教定制、团体课程、企业团建等个性化服务，适配上班族解压健身、社交拓展需求。中心还联动体育院校、专业协会建立人才培养合作机制，形成“培训—考级—赛事—就业”的产业链条，让专业运动培训真正走进市民生活。

假日期间，咔鹿里也迎来首场体育赛事——2026年浙江省青少年网球积分系列赛。来自全省各地的青少年网球选手齐聚鹿城，在国庆假期以球会友、以赛代练，为鹿城国庆假期增添了一抹跃动的青春亮色。后续，中心还将自主策划“咔鹿里杯”全民健身体验赛、青少年体育嘉年华等特色活动，形成“专业赛事+大众活动”的IP赛事矩阵。

作为西部时尚城的重要功能配套和青年活力空间，咔鹿里时尚运动中心与温州市中心医院双屿院区、5050购物中心、鹿城区图书馆新馆等形成联动，补齐区域高品质全民健身设施短板，以“赛事流量”撬动“消费增量”，以“运动场景”激活“时尚社交”，助力鹿城全民健身公共服务体系与城市时尚产业能级双向提升。

正式开业前，咔鹿里时尚运动中心将推出免费体验课，涵盖网球、匹克球等多个项目，市民可通过官方渠道预约体验课，抢先感受专业场馆的运动魅力。此外，中心还将推出运动体验套餐等惠民福利，整合不同运动项目，满足家庭、朋友、同事等不同群体的团建、休闲需求，让更多市民能够轻松迈出运动第一步。

来 源：潮新闻

原标题： 来“咔鹿里”燃烧卡路里 温州这座“超级体育综合体”即将开业

通讯员 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com