国庆长假前3天迎客超5.1万人次 乐清柳市瓯潮里“鲜”声夺人

潮新闻 2026-10-05 15:22:38

这个国庆假期，乐清柳市瓯潮里以“鱼”为媒，把假期氛围感直接拉满。品鱼、观演、赏灯、逛集，国庆长假前3天的“子梅鱼季”活动累计吸引游客超5.1万人次，刷屏各大社交平台。

这个国庆假期，乐清柳市瓯潮里以“鱼”为媒，把假期氛围感直接拉满。品鱼、观演、赏灯、逛集，国庆长假前3天的“子梅鱼季”活动累计吸引游客超5.1万人次，刷屏各大社交平台。

渔宴飘香

八方游客寻“鲜”而来

10月1日晚，灯火璀璨，席间铺展着以金黄色为主调的装饰，30余桌“黄金子梅鱼宴”热闹开席。记者来到现场，远远便见人潮涌动，处处洋溢着浓郁的烟火气。宴席之上，子梅鱼是绝对主角，清蒸、椒盐、子梅鱼索面、子梅鱼玉滑等多种吃法轮番上桌；盐水九节虾、清蒸本地大蝤蛑、江蟹炒年糕等一众乐清海鲜同步登场，上演一场地道鲜活的海鲜盛宴。

乐清柳市镇七里港、黄华的瓯江入海口海域，正是子梅鱼核心原生产区，今年国庆长假，柳市镇特意策划推出“黄金子梅鱼宴”，宴席一经推出便广受欢迎。

“子梅鱼四吃创意十足，鱼肉鲜甜，黄鱼岛大黄鱼更是鲜香味美。不光美食出彩，街区还有精彩演出，很适合家庭聚餐。”乐清市民金女士是本次活动24名“品鉴官”之一，尝过子梅鱼一鱼四吃后连连称赞。

这道地道瓯江鲜味，不仅收获本地食客的认可，也打动了远道而来的外国友人。来温生活一年的摩洛哥友人瑞姆，邀约好友罗曼一同前来打卡体验。面对满桌鲜美的渔家菜肴，两人频频动筷，忍不住交口赞叹：“我们在温州品尝过不少地方美食，这道鱼的滋味实在太惊艳了！”

子梅鱼宴热度高涨，也带动周边海鲜餐饮同步升温。“不少没能抢到子梅鱼宴名额的游客，专程到店里吃海鲜，这两天包厢、散台早早订满，我们忙得连歇口气的时间都没有。”阿文酒店负责人介绍，食客既有乐清本地群众，也有鹿城、文成、瑞安等地来客，更有台州、宁波、绍兴等省内游客跨城赶来寻鲜。

“眼下温州正申创‘世界美食之都’，我们在做强鳐鱼IP的基础上，进一步挖掘子梅鱼特色渔味，丰富本土美食名片，讲好瓯江海鲜故事，助力美食之都创建。”柳市镇相关负责人说。

走进街区，更是摩肩接踵、人声鼎沸。“云袖揽月”飞天舞带来乐清首秀，舞者于瓯潮里凌空起舞，演绎如梦似幻的天女散花，衣袂翩跹、落英纷飞，宛如敦煌壁画中的飞仙踏月而至，引得现场游客纷纷举手机拍摄；潮畔舞台上，全明星歌友会火热开演，一首首经典曲目，点燃了全场观众的热情，大家挥舞着手机闪光灯，齐声合唱，声浪一浪高过一浪，观众里三层外三层，掌声、惊呼声此起彼伏……拥有20万粉丝的抖音达人小果直呼：“好玩又上头，根本看不够！”街区对岸的寻鲜集市同步开市，各色特色美食汇集于此，逛吃体验感十足。传统国风碰撞新潮潮流，为市民游客打造氛围感满满的假日休闲体验。

街区蝶变

文旅融合点燃消费活力

走走黄华、一路繁华。自今年2月开街以来，“瓯潮里”文旅街区一路出圈出彩，在第九届中国龙雀奖颁奖盛典上，斩获“年度值得期待文旅项目”大奖，是温州首次。

街区入口处，“茶星星”中式茶饮店内弥漫着浓郁的奶味茶香，吸引了不少游客驻足品尝。“开街以来店里就没冷清过，进入国庆，人气又往上走了一截，根本忙不过来。”该店主理人金柯含分享着这份“甜蜜的负担”，为生意火爆乐开了花。

莫奈花园“阳台音乐会”上，以盲盒的形式轮番演绎经典乐章，不仅为观众献上一场东西方交融的器乐盛宴，也为热闹的街区增添浓厚文艺气息。如今，特色音乐演出已经成为街区常态化文艺活动。“我们希望通过主题活动，把国学、非遗、海鲜美食、音乐等文化做深做透，同时精准引入年轻群体喜爱的新潮业态，让街区既紧跟潮流步伐，也留住烟火底色。”柳市镇相关负责人表示，街区活动策划方面，坚持“每月一主题、每季一大典” 运营思路，常态化推出演艺展演、民俗体验、潮流市集等活动，以招商提品质，以活动聚人气。

借着街区提档升级的契机，古茗茶饮黄华店完成6.0版本焕新。宽敞的堂食区域座无虚席，逛完街区的游客到此歇脚点单，取餐口订单接连不断。“今年1至9月，门店营业额同比增长25%，实实在在享受到街区发展带来的流量红利。”古茗茶饮黄华店负责人笑言。

熙熙攘攘的人流中既有携家带口的本地市民，也有举着手机打卡的外地游客。“这是我第三次来这里打卡，有吃有玩、可赏可体验，每次来都有新惊喜，每次都会带来新期待。”台州游客陈女士感慨道。

“首店经济”是当前消费领域的热词，“瓯潮里”文旅街区已先后入驻温州首家4.0版本肯德基亲子友好餐厅，以及寻·繁华、八斤制所、茶星星、拉瓦咖啡、春大叔等知名主理人品牌、温州首店，既满足家庭客群的休闲需求，也契合年轻群体的潮流消费偏好，有效提升了街区的“留客能力”。

“此前一直关注乐清文旅市场的发展，看到‘瓯潮里’提质升级的规划后果断入驻。事实证明我们选对了，街区浓厚的人气和成熟的运营环境，让我们对未来的经营充满信心。”刚入驻街区的拉瓦咖啡乐清首店主理人说。随着街区主题氛围不断提质升级，文旅业态日益丰富多元，传统文化与新潮体验深度融合，“瓯潮里”不断解锁“传统文化+潮流青年”的文旅融合消费“新玩法”，构建起一个覆盖全年龄段、全时段的文旅消费生态。

作为乐清融温发展的桥头堡，瓯潮里的频频出圈正是柳市镇落实乐清市委“六大融温”部署，夯实工业经济、港口经济、文旅经济“三大支撑”的生动实践。

目前，瓯潮里文旅街区二期已启动规划设计，项目总面积超600亩，将构建“一轴、双山、两带、三片”格局。未来，二期将串联起瓯江北口大桥、陡门山、炮台山、码头船坞、海鲜市集、主题乐园等多元场景，打造集山江海风光、历史文化与潮流游乐于一体的浙南文旅融合新地标。

来 源：潮新闻

原标题： 国庆长假前3天迎客超5.1万人次 乐清柳市瓯潮里“鲜”声夺人

通讯员 陈青

本文转自：温州新闻网 66wz.com