温州都市报 2026-10-05 14:44:01

一批“00后”青年选择别样的过节方式——他们身着特色服饰,主动走进温州各景区化身NPC（非玩家角色），通过沉浸式演绎和趣味互动，为游客带来欢声笑语，为温州文旅注入独特的魅力。

国庆黄金周，当大多数人奔赴山水烟火、享受休闲假期时，一批“00后”青年选择别样的过节方式——他们身着特色服饰,主动走进温州各景区化身NPC（非玩家角色），通过沉浸式演绎和趣味互动，为游客带来欢声笑语，为温州文旅注入独特的魅力。

“八仙过海”

在温州园博园，一场以“八仙过海”为主题的巡游惊艳全场，由37名“00后”NPC组成的演绎阵容，成为景区的“流量担当”。刚满十八周岁、在温读书的禹子谦是此次巡游中韩湘子的扮演者，这个国庆，他没有开启一场说走就走的旅行，而是全身心投入“景区NPC”的演绎工作。10月3日13点左右，禹子谦已熟练地在化妆间坐下，等待着自己“变身”。禹子谦透露，韩湘子在《八仙》当中是一个具有少年气的角色，为了扮演好这个角色，他仔细观看了电影《八仙》，了解韩湘子的人物内核。“只要遇到游客，我都会积极互动，打招呼、合影、在固定点位做空翻型技巧动作等。”

图为禹子谦角色扮演中

“八仙”阵容中的何仙姑扮演者杨蕊，同样沉浸在演绎这份假期工作中。在她看来，这份工作并非简单的角色扮演，而是一场双向治愈的互动体验。“看似是我们为游客带来欢乐，其实游客的热情也在治愈我们，全程都是乐在其中的状态。”杨蕊说，游客常常跟着队伍从头走到尾，还常有游客问活动几点开始，计划第二天带着家人来二刷，这样的“表白”让她幸福感满满。据了解，园博园“八仙过海”主题巡游，除了带着各自法器的八仙外，簪花少年郎、七仙蝶影、鱼戏百鸟等特色角色也将在巡游中轮番登场并进行舞蹈展示，与游客合影、互动。

杨蕊扮演的“何仙姑”和游客合影

朔门古港考古遗址公园内同样热闹不已，“盛世华诞”潮启朔门游园会火热进行中，15名“00后”NPC分散在园区各个互动点位，以趣味游戏、实景演绎的形式，带领游客感受千年古港的文化底蕴。

张可欣是景区侍女角色的扮演者，她的国庆假期规律且充实：9点准时到岗化妆造型，11点短暂休整就餐，13点正式上岗进入演绎状态，直至21点结束工作。面对同龄人出去游玩，自己却需要长时间进行高能量输出，张可欣并没叹苦，她说：“出游是进入故事，而做NPC是构建故事，为游客创造专属的国庆记忆，这本身就是很有意义的过节方式。”在张可欣眼中，NPC不是简单的扮样子，而是一场需要接住游客情绪、与游客共同完成的即兴演出，通过双向互动让文旅体验更有温度。她说，她享受用角色接住陌生人的瞬间，这份即兴、真诚、不可复制，正式她坚持做NPC的原因。

右一为张可欣

近年来，NPC早已从主题乐园或沉浸式戏剧里的小众演绎形式，成长为国内文旅创新发展的重要抓手。从西安大唐不夜城爆红的“不倒翁小姐姐”，到开封万岁山武侠城的“王婆说媒”、吉林长春动植物公园“雪饼猴”，NPC演绎已然成为文旅场景的“情绪接口”。而在各类节假日文旅热潮中，敢创新、有活力、共情力强的“00后”，正逐步成为这一赛道的核心力量。

据悉，国庆期间除温州园博园、朔门古港考古遗址公园外，江心屿、文成百丈漈等景区，也开展了巡游、游园互动等特色活动。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆假期，这群“00后”在温州各景区当NPC

记者 石霖

本文转自：温州新闻网 66wz.com