潮新闻 2026-10-05 15:18:02

国庆假期，泰顺县苍泰高速公路第九标段戬州大桥施工现场一派热火朝天。山间工地上，工人们坚守岗位，精心搭建模架，紧盯每一道工序，抢抓施工窗口期，全力加快桥梁铺架作业，以实干冲刺节点目标。

国庆假期，泰顺县苍泰高速公路第九标段戬州大桥施工现场一派热火朝天。山间工地上，工人们坚守岗位，精心搭建模架，紧盯每一道工序，抢抓施工窗口期，全力加快桥梁铺架作业，以实干冲刺节点目标。

戬州大桥是苍泰高速9标段的关键控制性工程，地处泰顺山区，地形起伏大、地质条件复杂，桥梁施工安全管控与精度要求高。自项目开工以来，项目部科学优化施工方案，合理调配人员、机械与物资，落实安全生产、质量管控各项举措，统筹推进下部结构、箱梁预制与架梁施工。节假日期间，建设者们放弃休息，坚守施工一线，细化每日施工计划，在保障工程质量与施工安全的前提下，持续加快桥梁上部结构铺架进度，为标段主线贯通打下坚实基础。

苍南至泰顺高速公路，是苍南至武夷山高速公路在温州境内的重要组成部分，也是浙江省“十四五”综合交通重点工程、温州单体投资规模最大的高速公路项目。项目路线全长约99.12公里，其中泰顺段约50.81公里；项目概算总投资约273.14亿元，泰顺段概算投资约125.07元。

苍泰高速横跨苍南、泰顺两地，串联沿线多个乡镇，建成后将打通浙南山区对外通道，串联沈海、甬莞、溧宁等多条国家高速，完善浙东南高速公路路网布局。项目通车后，将缩短泰顺与苍南沿海片区的时空距离，推动浙南闽北山海协作，激活沿线生态、文旅与特色农业资源，为共同富裕建设注入强劲交通动能。

来 源：潮新闻

原标题： 苍泰高速戬州大桥抢抓施工黄金期 桥梁铺架有序推进

通讯员 周汉祥

本文转自：温州新闻网 66wz.com