40万人次流量！瓯海这里人气火爆

潮新闻 2026-10-05 15:16:27

近日，记者在坐落于瓯海三垟湿地的有时SPACE看到，落地玻璃窗外是水波与落日。窗内，有人在HYROX训练场上冲刺，有人在普拉提大器械上舒展身体，有人端着咖啡发呆，有人正等着“有时开场”的幕布升起。这是有时SPACE的日常——一个刚刚落地的青年生活方式聚场。

近日，记者在坐落于瓯海三垟湿地的有时SPACE看到，落地玻璃窗外是水波与落日。窗内，有人在HYROX训练场上冲刺，有人在普拉提大器械上舒展身体，有人端着咖啡发呆，有人正等着“有时开场”的幕布升起。这是有时SPACE的日常——一个刚刚落地的青年生活方式聚场。

从2024年初启动至今，有时温青社夜校在温州8个县（市、区）累计开展65期招生，青年参与人次超40万。但负责人易开心并不满足于此——一个总投资1000万元、落址三垟湿地的线下非标商业空间“有时SPACE”，正在把夜校积累的流量，转化为温州青年触手可及的生活方式。当体验经济成为风口时，夜校正从线上平台走向线下实体。

从0到40万人次：

夜校搭起青年“第三空间”

有时温青社夜校创办于2024年初。团队在做未来社区运营时发现，很多温州青年在工作、家庭之外，缺少低成本、有内容、能持续参与的社交学习空间。易开心说：“我们希望夜校不只是上课，更是青年下班后充电、交友、放松的‘第三空间’。”

与市场化机构相比，夜校核心是平台化运营、全城化布点、严选式课程。团队不单点办学，而是搭平台：向上对接机构、老师和场地，向下链接学员，负责整合、筛选、品控和运营。目前覆盖8个县（市、区）、543个授课点位。师资层层面试、试课，建立课评和淘汰机制。

主力人群是20—35岁青年，其中女性约占70%，以朝九晚五上班族为主。他们需要时间合适、地点就近、门槛不高的学习方式。夜校累计开设213门课程，创新“点菜+端菜”，跟着学员兴趣和热点调整。全媒体矩阵粉丝20万+，大家通过评论、私信、社群提需求，客服收集评估后匹配老师、试课，通过后上线。易开心说：“核心不是闭门造车，而是青年想学什么，尽量快速回应。”

学员陈天赐对此深有体会：“平时就会去报一些像调酒、烘焙、咖啡的课程。不是很忙的话还会去报一些运动类的，比如HYROX或者网球。下班早一点点，在业余生活中可以充实自己，我感觉是非常好的一个体验。”

对于学员来说，最大改变一方面是从不敢尝试到低成本体验、持续学习、形成爱好，另一方面是从下班后迷茫到有处可去、有人同行，运动类课程形成兴趣社群。

平台化与严选课：

普惠定价如何可持续

课程定价500元6至10节。易开心认为，可持续发展的核心不是高价，而是规模和效率。通过课评保证质量与复购，543个点位摊薄压力，企业合作、活动合作、空间运营补充收入。

跨界合作的效果正在显现。合作机构1m GYM负责人张淼烽说：“跟他们合作的团课课程现在是开得越来越多，而且越来越稳定。通过夜校到我们线下场馆的一些会员都跟我们产生了一定的粘性，他们也更愿意留在我们馆区训练。”

“但挑战依然明显。”易开心坦言，夜校面临规模与品控、课程创新、普惠定价与可持续、竞争模仿等系统性挑战。“夜校模式看起来容易复制，但真正难的是平台运营、课评体系、全媒体获客和社群沉淀。我们不怕别人做夜校，怕的是自己创新不够快。”

应对之策是平台化、标准化、持续创新，用线上内容和线下有时SPACE把青年留下来。青年消费更看重体验与性价比，夜校500元6—10节降低体验门槛，又把青年在晚间聚集到社区、运动馆、主理人工作室，课后约球、聚餐、社交，客观上带动周边夜间消费。

从课程到SPACE：

体验经济风口下的线下转身

团队开始打造线下非标商业空间——有时SPACE，不是传统教室，而是多元、开放的青年空间，希望成为温州在地青年的精神自由地、体验发生的聚合场。

2018年回到温州之后，易开心亲历了城市更新从大兴土木的时代慢慢开始转变为精神生活的创造。“很多温州青年急切地需要一个环境去改变自己的生活，看好体验经济前景，我们开始打造有时SPACE的线下非标商业，去创造体验发生的聚合场。因着对质量的追求，现场九个业态全部由我们团队自营。”

夜校用平台化解决课程供给和需求匹配，SPACE用自营解决线下体验品质。从“课程引流”到“空间留人”，有时品牌正把青年从一次报名变成一种生活方式。

从爆火到长红，易开心认为，爆火可能靠一个热点课程、一次传播，但长红要靠持续满足青年不断变化的需求。“挑战肯定有，但方向是清晰的：不是做一时爆款，而是做长期被需要的青年品牌。”在体验经济风口，温州夜校的故事，正从线上延伸到线下实体。

【记者手记】

当我站在有时SPACE的落地窗前，看湿地水面上白鹭自在翱翔时，理解了易开心所说的“精神自留地”。40万人次夜校学员，不只是一个规模数字，更是一座城市青年对“下班后有处可去”的真实投票。在当前经济形势下，很多人收紧消费，却愿意为一场普拉提、一次烘焙、一杯咖啡买单——买的不是商品，是体验，是连接，是暂时安放自己的空间。从线上课程到线下聚场，从500元夜校课程到总投资1000万元的SPACE，这条路能否走通，尚需时间检验。但至少，有人愿意在三垟湿地种下一颗种子，让“总有新鲜事在发生”不只是一句口号。

（图源：瓯海区融媒体中心）

来 源：潮新闻

原标题： 40万人次流量！瓯海这里人气火爆

通讯员 陈瑶 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com