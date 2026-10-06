中国新闻网 2026-10-06 10:05:48

乐队踩着秋声开唱；手作区里游客低头钩织星月挂件；咖啡座旁三两好友围坐闲谈……国庆假期，浙江温州三垟湿地“有时疗愈节”启幕，延续着中秋以来的热度，人气一路走高。

乐队踩着秋声开唱；手作区里游客低头钩织星月挂件；咖啡座旁三两好友围坐闲谈……国庆假期，浙江温州三垟湿地“有时疗愈节”启幕，延续着中秋以来的热度，人气一路走高。

然而，20多年前，三垟湿地还饱受水体污染、生态退化困扰。经过系统修复，三垟湿地鸟类从2003年的51种增至如今的181种，水质稳定在Ⅲ类标准。而今，这场生态修复的逆袭，有了新的开篇——湿地生态修复的成果，正被赋予新的价值：陪伴青年创客共同成长的实践场。

近日，温州生态园科旅博览谷机器人开展表演。温州生态园管委会 供图

国庆假期，三垟湿地东入口文昌园新业态全面开放，更有温州生态园科旅博览谷——仿真机器人、机器人乐队、拳击机器人等多款智能机器人集中“上线”，硬核科技与湿地秋景同框，为假日增添了一抹未来感；一旁的落日餐厅与之相得益彰，斜阳、晚风与美食，烘托出浪漫氛围感。

“机器人表演太好玩了，还有无人机操控体验，孩子玩得都不想走！”家住温州市区的陈先生特意趁着假期带娃赶来“尝鲜”。这份“科技味”能浑然天成融入自然景致，还得益于多元业态的有机融合。温州生态园科旅博览谷负责人章哲铭说：“以‘生态为底，科技为翼’为核心理念，我们打造集沉浸体验、科普研学、休闲服务于一体的科技文旅新目的地。”

走进湿地阳台，全新青年生活方式聚场空间“有时SPACE”内，脱口秀、Live演出、影像展、艺术沙龙轮番上新，成为年轻人假日小憩的栖息地。该空间运营负责人谷通达介绍，这里集运动健康、社交聚会、复合业态于一体，涵盖咖啡、烘焙、运动、手作、音乐等八大业态，依托湿地生态资源与青年夜校社群基础，面向温州本土青年打造非标商业空间。

近日，游客体验三垟湿地“有时SPACE”的多元业态。温州生态园管委会 供图

在湿地更深处，一座百年老宅以另一种方式讲述“活化”的故事。位于三垟湿地茶花园的省级文保单位周氏旧宅，原址由实业家周衡平斥资兴建，是浙南现存规模最大的中西合璧式单体建筑之一。2023年起，温州投入505万元人民币专项资金启动修缮，历时两年，为该古建筑恢复历史风貌。今年4月，上海知名咖啡品牌“一尺花园”浙南首店在此落户，以青年钟爱的“轻介入、微更新”方式，将艺术展览、文化沙龙、文创咖啡等现代业态植入百年建筑空间，让老宅变得可观、可读、可触。

这个国庆，三垟湿地的变化游客感受得最直接。北入口东停车场正式开放，地面、地下合计616个车位，让自驾车辆从容进出。与此同时，玩法也同步升级：问花埠码头的自助游船试运营，无人驾驶小船载着一家人慢游湿地水网；景区观光车新增“东环专线”，沿途以多个打卡点串连起一趟自然之旅；“撒野营地”松弛开营，草坪、晚风、帐篷成了家庭游客“城市微度假”的好去处。

通过业态共创，青年创客与三垟湿地完成“双向奔赴”。手作主理人在湿地找到比商场更“活”的展示场景；乐队在自然舞台收获了排练室无法复刻的演出体验；空间运营者则在探索“生态+潮玩”“生态+科技”的复合业态……双方不再是简单的合作关系，而是共同参与生态价值转化的实践共创者。

这一实践的背后，是温州生态园对“生态环境综合治理+文旅康养一体化发展”路径的系统探索。例如，“温州绿心·生态三垟”EOD项目统筹水治理、生物多样性保护与文旅综合开发，为青年创客提供了生态资源、社群基础与运营空间。从周氏旧宅的文物活化到有时SPACE的青年聚场，从一尺花园的咖啡香到科旅博览谷的机器人乐队，三垟湿地正在将生态修复的成果，转化为文化传承与青年创业的养分。

三垟湿地的蜕变提供了一种观察视角：生态价值转化的关键，不仅是让环境变好，更是让好环境“活起来”。这个国庆假期，停车更顺、玩法更多、人气更旺而不失从容，正是这片城市“绿肾”最生动的注脚。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江温州：三垟湿地以生态价值伴青年创客共同成长

作者 张益聪 许航

本文转自：温州新闻网 66wz.com