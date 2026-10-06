掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:46

国庆期间，温州市交发集团多个重点交通项目不停工，广大干部职工坚守一线，全力推进项目攻坚。

温州网讯 国庆期间，温州市交发集团多个重点交通项目不停工，广大干部职工坚守一线，全力推进项目攻坚。

在甬台温改扩建工程温州大桥段建设现场，近千名建设者坚守岗位。目前，项目全线老桥拆除工作已基本完成，累计拆除12.9公里；温州大桥新建北航道斜拉桥主塔顺利封顶，总体形象进度达43.75%。据了解，该项目起于乐清市北白象镇甬台温高速公路大桥北互通处，终于瓯海区茶山街道甬台温高速公路南白象枢纽北侧，路线全长14.78公里。

在甬台温高速公路改扩建工程乐清段，187名建设者坚守岗位一线，施工现场机械轰鸣，各项作业有序开展。该项目分两段实施，路线全长合计43.026公里。

上述两个项目计划建设工期均为48个月。改扩建完成后，道路将升级为双向八车道，大幅提升通行能力，有效疏解交通拥堵。

目前，甬莞高速洞头支线项目有超1400名建设者奋战在施工一线，正全力攻坚温州湾互通、施工栈桥等关键工程，有序推进路基填筑、桥梁架设、隧道掘进等工序。据了解，项目起点位于温州湾新区、龙湾区，顺接金丽温高速东延线终点，向东跨越温州湾海域至洞头霓屿岛西南侧，终点位于霓屿布袋岙附近，接在建的211省道洞头霓屿至北岙段工程。路线全长约22.2公里，同步设置状元岙港区连接线约2.2公里。主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时；连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时。项目开工令于2025年7月1日发布，工期42个月。

该项目建成后，洞头至龙湾国际机场车程将缩短至15分钟，洞头至温州市区将实现45分钟直达；较现有330国道通行模式，通行时长大幅压缩，将有效破解海岛对外出行耗时长、易拥堵的痛点。

此外，青文高速（文成段）目前有超1000名建设者奋战在施工一线，正全力攻坚玉泉溪大桥和诸葛岭隧道等关键工程。该项目起点位于青田汤垟乡与文成县玉壶镇交界处的李山隧道内，向南途经文成县玉壶镇、周壤镇、大峃镇樟台乡，最后接入文成枢纽。路线全长约20.41公里，设计速度80公里/小时，概算总投资53.7亿元，建设工期48个月。青文高速建成后，文成至青田车程将从现在的1.5小时缩短至35分钟。

青文高速（文成段）施工现场

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原标题： 国庆坚守一线 交通攻坚正酣

记者 夏忠信

本文转自：温州新闻网 66wz.com