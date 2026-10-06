潮新闻 2026-10-06 10:05:48

今年以来，该生产线已完成100万本广西数学教材生产供应，标志着企业正式进军教材教辅印制领域。这不仅填补了温州地区教材规模化印制的产业空白，也成为龙港传统印刷业转型升级的生动实践。

近日，浙江华旭实业有限公司投资2000万元引进的教材印制新生产线进入检修阶段。今年以来，该生产线已完成100万本广西数学教材生产供应，标志着企业正式进军教材教辅印制领域。这不仅填补了温州地区教材规模化印制的产业空白，也成为龙港传统印刷业转型升级的生动实践。

陈伟 摄

在华旭实业5号楼生产车间，技术人员正对印刷装订一体化生产线进行维护保养，为年底前的全面达产做准备。深耕传统印刷产业多年的华旭实业，2013年切入绘本印制领域，近两年逐步向教材、教辅等板块延伸布局。今年年初，这条新生产线进场安装，另有一台商业轮转印刷机预计年底正式投用。全部达产后，单条生产线教材类产品日产能可达10万本，企业远期规划将教材板块总产能提升至20万至30万本。

陈伟 摄

“这个设备区别于传统印刷的不同点在于它的速度、印刷的准确性以及装订的准确性，能够应对教材交期和产量的针对性定制要求。”华旭实业有限公司总经理杨平旭介绍，企业前段时间承接的是数学教材的印制，接下来还会增加科学类目，未来还会增加英语、语文、道德与法治等科目的教材印制。

陈伟 摄

除了生产设备的升级，企业的研发、市场团队也同步跟进，向“研发—生产—销售—发行”全链条布局转型。杨平旭表示，华旭实业目前确立了三大战略布局：一是海外文创类、文具类布局，二是国内童书全产业链布局，三是教材与教辅的延伸布局。三大板块均涉及装订与印制，契合企业未来的长远发展。

“通过教材印制的契机，众多出版社开始主动接洽，企业得以承接更多出版刊物的印制任务。通过书刊印制和版权需求，我们从设计研发、生产制造、销售渠道，再到与出版社的发行合作，每一个环节都亲力亲为。企业致力于全产业链布局，以掌握行业话语权，保障企业长久稳健经营。”杨平旭表示。

来 源：潮新闻

原标题： 新生产线投用 华旭实业进军教材教辅印制领域

通讯员 文志浩 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com