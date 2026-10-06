掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:47

网购收货本是日常小事，可温州灵昆一名男子却心生贪念，明明自己已取走快递，却故意谎称包裹丢失，向快递员索要赔偿，最终因违法行为受到行政处罚。

温州网讯 网购收货本是日常小事，可温州灵昆一名男子却心生贪念，明明自己已取走快递，却故意谎称包裹丢失，向快递员索要赔偿，最终因违法行为受到行政处罚。

10月3日20时许，温州市公安局海经区分局灵昆派出所接到快递员姚先生报警。姚先生称，自己已将快递准确送至住户朱先生家中，不料对方拒不承认收到包裹，声称快递丢失并要求其理赔。双方沟通无果，快递员无奈报警求助。

接警后，民警林上宏立即赶赴现场处置，向双方当事人详细核实事发经过。

经民警耐心调查询问，朱某的谎言很快被戳穿。经查，朱某实际上早已取走快递，却故意捏造丢件事实，向快递员索要赔偿，企图谋取不当利益。

目前，朱某因虚构事实骗取理赔的违法行为，公安机关依法对其作出行政拘留6日的处罚。民警提醒：快递派送全程可溯源，丢件情况有据可查。市民切勿心存侥幸，谎报快递丢失、恶意索要理赔，此类行为属于违法行为，一经查实必将依法追责。诚信处事，切勿因小失大。

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原标题： 一男子取走快递后谎称丢失， 借机索赔被行拘6日

通讯员：曹乐

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