在平阳，这份别样“热闹”，刚刚好！

平阳发布 2026-10-06 10:05:46

国庆假期进入后半程，平阳文旅热度依然在线。然而在景区之外，平阳县的博物馆、图书馆、科技馆等文化场馆也涌动着人气与活力。

不同于热门景区的喧嚣人潮

这里的“热闹”浸润着

典籍书香、研学新知、非遗文脉魅力

市民游客赴一场文化之约

也让就地过节的时光丰盈而有底蕴

这个假期，平阳县人气最高的文化场馆当属县博物馆新馆。崭新的展厅、丰富的馆藏、新颖的展陈方式，假期正式开放以来，吸引了大批本地市民及周边游客慕名打卡。

革命厅里，白发老者驻足端详文物，细细回望岁月变迁；历史厅内，青年游客沉浸观展，打卡记录千年文脉；自然厅中，中小学生、亲子家庭细细浏览每一件展品，了解背后的平阳故事。一件件珍贵实物、一张张历史图片、一段段详实史料，生动再现了平阳的人文积淀、民俗风情与红色底蕴。“博物馆不像想象中的枯燥，内容丰富又好看，大人小孩在这都能找到乐趣。”市民陈先生说。

为丰富文化供给，增添节日氛围，县博物馆还精心策划推出五大主题活动，趣味十足。“科技筑梦·强国有我”火箭模型制作、“文明密码·箱遇美好”机械密码箱制作、“童心筑梦·拼出中国红”积木拼图画、“陶韵承文明·国庆绘华章”仰韶彩陶、文博知识有奖竞答等活动轮番上演。多样的沉浸式体验，将传统文化、本土历史与爱国教育、趣味手工相结合，让孩子们在动手实践中感受传统文化魅力，厚植爱国情怀。

在平阳县科技馆，一片欢声笑语的景象扑面而来。小朋友们奔跑、玩耍，家长们则在一旁陪伴、鼓励，共同体验各种科学仪器。小小建筑师等区域前，孩子们动手操作传送带、塔吊等建筑工具，感受建筑的魅力。虚拟水流墙前，三三两两的人群用手指作“画笔”，在虚拟水幕上来回滑动，勾勒出流水、下雨、喷泉等液体效果。管道乐器操作台前，一名小女孩正用拍子有节奏地拍打各个管口，试着演奏一首乐谱。

“国庆假期比平常周末，参观人员明显多了很多。”县科技馆工作人员告诉记者。市民张女士则表示，孩子在科技馆不仅能更好地认识各种仪器，还能和小伙伴一起讨论、学习。

与科技馆的热闹不同，平阳县图书馆新馆则是一片安静而专注的氛围。二楼、三楼阅览区内，读者们或伏案读书写字，或穿梭于书架间安静挑选书籍，在浓厚的书香氛围中静心阅读学习。“图书馆藏书不少，在安静的氛围里还能静下心来阅读。”市民李先生说道。

图书馆内不同区域，不同人群各得其乐。一楼文化驿站内，在老师指导下，家长带着孩子围坐桌前，体验亲子课堂——以中国经典古建筑为创作主题的传统版画拓印，用干花、珍珠、丝带搭配制作花环挂件，在协作中感受动手的乐趣。一楼报告厅内，儿童情景剧《拯救牙仙国》正在上演，跌宕有趣的童话剧情将护牙知识融入其中，孩子们看得入神。此外，《小苹果的红色之旅》《我的祖国》《大熊猫手掌上的秘密》等阅读活动同样受到小读者欢迎。

平阳县木偶中心国庆期间开展木偶剧驻场商演

不仅如此，在平阳县的乡村里，还有另一种玩中“学”在上演。10月3日，县关工委联合融媒小记者团、昆阳镇官岙邸青年实践站，在官岙邸村开展“指尖非遗庆国庆 中俄搭档共成长”青少年国庆主题素质实践活动。30名小记者和青少年学生代表，与俄罗斯来华留学生、非遗传承人等参加。

活动中，平阳米塑非遗传承人讲解米塑技艺，指导大家揉捏塑形。孩子们把爱国元素融入作品，以指尖非遗献礼国庆。随后，大家与留学生结对走进村中小径，捡拾落叶、花草、野果，用这些自然材料和松果、柑橘制作香料，品尝美食甜茶。留学生还分享了本国传统艺术与节日文化。大家用花瓣、枝叶、浆果和颜料，与留学生搭档绘制创意面具。一名小记者说：“原来花瓣和松果也能做成这么漂亮的面具，一起动手特别开心！”

这场活动将自然心理赋能、非遗文化传承、中外青少年友好交流与爱国主义教育融为一体。县关工委表示，下一步将继续整合资源，搭建更多促进青少年阳光成长、全面发展的实践平台。

10月4日，垟里GO国际研学营第四期「意酿金秋」意大利主题研学活动在昆阳镇官岙邸村开展。为期三天，以乡村丰收大地为实景课堂，这场研学融合国庆红色教育、中意跨国文化交流、农耕劳动实践与综合能力培养，让青少年足不出国门，在山野田间解锁国际视野。

孩子们走进秋日山野开展自然探索，观察丰收、采摘芋头等。中外学生两两结对，一起制作手工意面，在协作中打破语言隔阂，拉近跨国情谊。“和外籍伙伴搭档交流，让我更加自信开朗。”连续四次参营的学员张闰启收获颇丰。乡村研学场景，也深深打动了随行的外籍留学生灵犀。“平阳的秋日田野很美，中国孩子热情真诚，我们一起做面具、唱歌谣，感受国庆氛围与农耕文化，特别有意义。”

研学中，孩子们还彩绘威尼斯特色面具，化身小店主理人设计秋日特饮、核算定价，沉浸式学习财商知识。同时，在森林五感寻秋、慢食心流工作坊、艺术手账创作等特色课程，感知自然、学会感恩。活动尾声，学员们还体验非遗米塑技艺，亲手制作主题蛋糕为祖国庆生，同吃国庆长寿面献礼华诞。

来 源：平阳发布

原标题： 在平阳，这份别样“热闹”，刚刚好！

本文转自：温州新闻网 66wz.com