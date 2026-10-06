避开人潮！国庆躲进龙湾“阅”游去
国庆假期
想找一个安静又有特色的
文化去处？龙湾一批特色阅读驿站
值得打卡他们或藏在喧闹街巷或融入科技展厅、田园农旅、
社区空间……
以“阅读+”方式嵌入公共生活
让书香触手可及
这些驿站各具气质既有“钱”景、科技感的
也有田园风、开放范的
最有“钱”景
状元桥村阅读驿站
在状元桥村喧闹的街巷，藏着一处自带“钱”景、更满载温情的小小角落——状元桥村阅读驿站。
该驿站由龙湾区图书馆依托状元街道“共富工坊”阵地打造，约80平方米空间内安放20余个舒适座位，500余册书卷分列架上，从文学社科到少儿绘本，随手抽出一本，便是半晌安宁。
它也是附近街坊口中“什么都能帮、什么都肯试”的温暖大本营。工坊精心打造十大特色功能区，在这里还可购入带有龙湾状元主题特色的文创产品和美食特产。驿站免费开放，随到随读，没有门槛，只有书香。
最有科技感
龙湾特斯拉服务中心阅读驿站
特斯拉代表着科技创新与未来出行，阅读承载着人文思想与精神滋养。
温州龙湾特斯拉服务中心阅读驿站带来“科技+书香”双重体验。驿站延续特斯拉极简美学，阅读区域与展厅完美融合，工业风书架、舒适阅读座椅，让人们在科技氛围中沉浸书香。
未来，这里将不定期开展科技主题读书会、亲子绘本故事、科普讲座等阅读推广活动，让书香常驻、活动常新。这里不仅是车主等候爱车充电的休憩空间，更是周边社区居民、科技爱好者、阅读达人的文化交流新阵地。
最是田园
东篱下农业园阅读驿站
东篱下农业园是浙南首家以园艺景观为主题的现代农旅综合体，用了几年时间，把230亩荒坡浇灌成一片会呼吸的田园。
如今，龙湾图书馆把阅读驿站“种”进了这片田园。驿站嵌入香草咖啡厅，三百余平方米的空间里，咖啡香与茶香轻轻缠绕。
这里不只是一间书房，更是城市的延伸、乡村的打开方式——让书香有了泥土的芬芳，让阅读有了风吹过脸庞的真实触感。
最具美学
钟书阁阅读驿站
该阅读驿站坐落于龙湾钟书阁两大阅读区域内，整体共享面积约1500平方米，通借通还图书2500余册，座位100余个。
这里仿佛是盗梦空间搭建出的现实幻境，镜面与书架构筑成一场永不醒来的文学之梦。在令人惊叹的设计之下，是持续涌动的思想脉搏：从大咖云集的“钟书大讲堂”到温馨的亲子故事会，年50余场活动让这里充满着文韵与活力。
来此，不只是阅读，更是让高水准的文化体验，成为人人皆可参与的生活日常。
最有“禧”气
『禧书坊』阅读驿站
想为生活沾点喜气？藏在古色古香寺前街的禧书坊，一切都围绕着“禧”文化展开。
禧书坊阅读驿站坐落于享有“中国禧街”美誉的龙湾历史文化街区寺前街禧市楼三楼，面积278平方，藏书量5600余册，座位47个。是一处全新的以传统禧文化祈福纳祥、欢庆团圆等美好寓意为特色的文化生态空间：从“禧合”的浪漫，红娘文化体验“禧缘”，到“禧年”咖啡的香醇，再到琳琅满目的文创好物……
每一个细节都在诉说美好的祝福。在这里，获得感是具象的——是一本书的欢喜，一杯咖啡的惬意，更是一份带得走的美好祝福。
最是开放
温州机场阅读驿站
温州机场阅读驿站的设立，标志着温州空港嵌入式公共文化服务空间真正走进公共出行场景，向实现公共文化服务与交通枢纽有机融合迈出重要一步。
阅读驿站内书籍与温州市图书馆通借通还，是温州市图书馆总分馆体系的延伸服务阵地。未来，阅读驿站将常态化开展“航班间隙一小时阅读”“童声广播站”等特色活动，旅客们可以在这座航站楼的阅读驿站借阅书籍，让候机时光有温度、有深度、有书香。
国庆期间不妨走进龙湾这些
特色阅读驿站在街巷、田园、展厅、书店和机场
与书香相遇
来 源：龙湾发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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