龙湾发布 2026-10-06 10:53:05

国庆假期

想找一个安静又有特色的

文化去处？龙湾一批特色阅读驿站

值得打卡他们或藏在喧闹街巷或融入科技展厅、田园农旅、

社区空间……

以“阅读+”方式嵌入公共生活

让书香触手可及

这些驿站各具气质既有“钱”景、科技感的

也有田园风、开放范的

最有“钱”景

状元桥村阅读驿站

在状元桥村喧闹的街巷，藏着一处自带“钱”景、更满载温情的小小角落——状元桥村阅读驿站。

该驿站由龙湾区图书馆依托状元街道“共富工坊”阵地打造，约80平方米空间内安放20余个舒适座位，500余册书卷分列架上，从文学社科到少儿绘本，随手抽出一本，便是半晌安宁。

它也是附近街坊口中“什么都能帮、什么都肯试”的温暖大本营。工坊精心打造十大特色功能区，在这里还可购入带有龙湾状元主题特色的文创产品和美食特产。驿站免费开放，随到随读，没有门槛，只有书香。

最有科技感

龙湾特斯拉服务中心阅读驿站

特斯拉代表着科技创新与未来出行，阅读承载着人文思想与精神滋养。

温州龙湾特斯拉服务中心阅读驿站带来“科技+书香”双重体验。驿站延续特斯拉极简美学，阅读区域与展厅完美融合，工业风书架、舒适阅读座椅，让人们在科技氛围中沉浸书香。

未来，这里将不定期开展科技主题读书会、亲子绘本故事、科普讲座等阅读推广活动，让书香常驻、活动常新。这里不仅是车主等候爱车充电的休憩空间，更是周边社区居民、科技爱好者、阅读达人的文化交流新阵地。

最是田园

东篱下农业园阅读驿站

东篱下农业园是浙南首家以园艺景观为主题的现代农旅综合体，用了几年时间，把230亩荒坡浇灌成一片会呼吸的田园。

如今，龙湾图书馆把阅读驿站“种”进了这片田园。驿站嵌入香草咖啡厅，三百余平方米的空间里，咖啡香与茶香轻轻缠绕。

这里不只是一间书房，更是城市的延伸、乡村的打开方式——让书香有了泥土的芬芳，让阅读有了风吹过脸庞的真实触感。

最具美学

钟书阁阅读驿站

该阅读驿站坐落于龙湾钟书阁两大阅读区域内，整体共享面积约1500平方米，通借通还图书2500余册，座位100余个。

这里仿佛是盗梦空间搭建出的现实幻境，镜面与书架构筑成一场永不醒来的文学之梦。在令人惊叹的设计之下，是持续涌动的思想脉搏：从大咖云集的“钟书大讲堂”到温馨的亲子故事会，年50余场活动让这里充满着文韵与活力。

来此，不只是阅读，更是让高水准的文化体验，成为人人皆可参与的生活日常。

最有“禧”气

『禧书坊』阅读驿站

想为生活沾点喜气？藏在古色古香寺前街的禧书坊，一切都围绕着“禧”文化展开。

禧书坊阅读驿站坐落于享有“中国禧街”美誉的龙湾历史文化街区寺前街禧市楼三楼，面积278平方，藏书量5600余册，座位47个。是一处全新的以传统禧文化祈福纳祥、欢庆团圆等美好寓意为特色的文化生态空间：从“禧合”的浪漫，红娘文化体验“禧缘”，到“禧年”咖啡的香醇，再到琳琅满目的文创好物……

每一个细节都在诉说美好的祝福。在这里，获得感是具象的——是一本书的欢喜，一杯咖啡的惬意，更是一份带得走的美好祝福。

最是开放

温州机场阅读驿站

温州机场阅读驿站的设立，标志着温州空港嵌入式公共文化服务空间真正走进公共出行场景，向实现公共文化服务与交通枢纽有机融合迈出重要一步。

阅读驿站内书籍与温州市图书馆通借通还，是温州市图书馆总分馆体系的延伸服务阵地。未来，阅读驿站将常态化开展“航班间隙一小时阅读”“童声广播站”等特色活动，旅客们可以在这座航站楼的阅读驿站借阅书籍，让候机时光有温度、有深度、有书香。

国庆期间不妨走进龙湾这些

特色阅读驿站在街巷、田园、展厅、书店和机场

与书香相遇

来 源：龙湾发布

原标题： 避开人潮！国庆躲进龙湾“阅”游去

本文转自：温州新闻网 66wz.com