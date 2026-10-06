掌上温州客户端 2026-10-06 10:06:45

秋分已过，暑气却还在温州上空负隅顽抗。直到北方一股冷空气挥师南下，才算真正撕开了夏天的防线。

秋分已过，暑气却还在温州上空负隅顽抗。直到北方一股冷空气挥师南下，才算真正撕开了夏天的防线。

今天，冷暖两军对垒，温州全市阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨。这不是“天街小雨润如酥”的文艺片，而是实打实的“换季之战”——雨带如行军列阵，时急时缓，雷声偶尔擂鼓助威。出门在外的朋友，伞要带、鞋要防滑，开车更要打起十二分精神。

好消息是，冷空气主力明天过境，雨渐止转阴，夜里阴到多云，天况逐步“缴械投降”。假期的最后两天，天气彻底“休战”——多云为主，风轻云淡，不冷不热。这等好天气，简直是老天爷给假期批的“延期福利”。啥也别说了，出门吧，莫辜负。

今天最高温被冷空气一刀砍到28℃，明后天继续“乘胜追击”，5-7日最高温仅24-26℃，最低气温更是直坠16-17℃。早晚出门，一件薄外套就是你的“护体铠甲”。

据温州气象台消息，预计明日，温州正式入秋。从气象学意义上讲，连续五天滑动平均气温低于22℃，才算真正跨过秋天的门槛。而这一波冷空气，正是那张“入秋入场券”的签发者。

秋分之后，昼夜均而寒暑平。可温州的秋天，从来不是慢慢走来的，它更像一场突袭——一夜之间，风里就有了凉意，雨里就带了秋声。天气转凉，记得添衣。天晴时，记得出门。假期余额不足，但好天气管够。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温州这场雨，是冷空气递来的“秋天入场券”

作者 小亦

本文转自：温州新闻网 66wz.com