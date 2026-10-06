泰顺发布 2026-10-06 10:05:45

国庆假期，泰顺县重点项目建设不停工、不打烊。019酒谷客厅项目的建设者们抢抓施工黄金期，坚守岗位、攻坚克难，全力推进项目装饰装修及配套工程建设，在保质保量、提速增效的前提下，全力冲刺十月底完工目标，助力泰顺县酒水产业升级，打造文旅城市新地标。

国庆假期，泰顺县重点项目建设不停工、不打烊。019酒谷客厅项目的建设者们抢抓施工黄金期，坚守岗位、攻坚克难，全力推进项目装饰装修及配套工程建设，在保质保量、提速增效的前提下，全力冲刺十月底完工目标，助力泰顺县酒水产业升级，打造文旅城市新地标。

连日来，019酒谷客厅项目施工现场热火朝天、干劲十足。现场塔吊持续运转，挖掘机有序开展场地整理作业，施工人员集中攻坚屋面铝板铺装施工，室内设备安装、景观绿化等配套工程同步推进，多工种协同作业、各工序有序衔接，稳步加快项目收尾进度。据019酒谷客厅施工负责人薛骁骁介绍，目前项目整体施工进度已完成90%，现阶段主要推进外立面幕墙工程与室外附属工程施工，预计十月底可顺利完工。

该项目屋面外立面施工相较于常规施工难度更高，项目所用铝板均为专属定制异形板材，板材造型复杂、尺寸各不相同，对施工精度、工艺标准和安装细节有着严苛要求。为保障施工质量，施工团队提前开展放样工作，落实专项技术交底，以精细化施工标准完成板材安装作业，顺利攻克异形铝板施工难点问题。

为高效推进项目收尾建设工作，施工单位进一步细化施工方案，倒排工期、挂图作战，将各项施工任务细化到每日、落实到专人，同时充实施工力量，将现场施工人员从原先30余人增加至50余人，为项目提速建设提供坚实保障。

薛骁骁表示，中秋国庆双节期间施工团队全员坚守岗位、抢抓工期，后续还将持续增派施工人员、加班加点推进建设，在严守质量、安全底线的前提下，力争提前完成施工任务，让项目尽早投入使用、发挥效益。

项目效果图

据了解，019酒谷客厅是泰顺县文祥湖片区的核心地标项目，总投资1.32亿元，占地面积13.68亩，将打造集商业社交、文创展示、休闲体验于一体的多元业态综合体，也是泰顺县深耕酒水特色产业、推动产旅融合发展的重要配套载体。

项目效果图

项目建成后，将依托特色餐饮、主题酒馆、文创孵化等多元业态，全方位展示泰顺酒文化特色，补齐区域酒水产业配套短板，有效激活片区文旅消费活力。

来 源：泰顺发布

原标题： 国庆不停工！泰顺019酒谷客厅全力冲刺十月底完工

本文转自：温州新闻网 66wz.com