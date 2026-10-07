未来一周温州晴多雨少 昼夜温差较大

温州气象 2026-10-07 12:11:12

眼见假日已近尾声，好在天气给力，大家可以抓住假日尾巴出来活动活动。

眼见假日已近尾声，好在天气给力，大家可以抓住假日尾巴出来活动活动。

天气趋势

假日眼看就要结束，好在天气完美配合，今天晴到少云，明天和后天也是差不多的天气；大后天多云到阴局部有小雨，虽是周六，但也是个工作日，届时大家需多关注下天气变化了，之后到下周初也将都是晴朗的天气。

所以，未来一周晴多雨少，天气整体不错，需多关注气温的变化，今天市区最低气温15.6℃，预计最高气温会有26℃，明天气温跟今天相近，后天起整体会稍有回升，不过每天的昼夜温差都有10℃左右，大伙需及时调整穿着，谨防感冒。

此外，天气连晴，空气干燥，需注意及时补水防燥，加强用火用电安全意识，防范火灾的发生！

短期天气预报

【温州市区和各县】

今天晴到少云，明天和后天晴到多云

明天早晨最低温度:16-18℃

明天白天最高温度:25-27℃

【温州沿海海面和北麂、南麂等渔场】

今天晴到多云，明天和后天多云

今天北到东北风6-7级阵风8级，明天东北风5-6级阵风7级，后天逐渐增强到6级阵风7-8级

【瓯江口区】

今天北到东北风5-6级，明天和后天东北风4-5级

一周逐日预报

07日（周三）：晴到少云 16～26℃

08日（周四）：晴到多云 17～26℃

09日（周五）：晴到多云 18～28℃

10日（周六）：多云到阴局部有小雨 19～28℃

11日（周日）：晴到多云 20～29℃

12日（周一）：晴到少云 20～29℃

13日（周二）：晴到少云 20～29℃

来 源：温州气象

原标题： 晴多雨少，昼夜温差较大

本文转自：温州新闻网 66wz.com