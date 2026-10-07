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未来一周温州晴多雨少 昼夜温差较大

温州气象 2026-10-07 12:11:12
眼见假日已近尾声，好在天气给力，大家可以抓住假日尾巴出来活动活动。

　　眼见假日已近尾声，好在天气给力，大家可以抓住假日尾巴出来活动活动。

　　天气趋势

　　假日眼看就要结束，好在天气完美配合，今天晴到少云，明天和后天也是差不多的天气；大后天多云到阴局部有小雨，虽是周六，但也是个工作日，届时大家需多关注下天气变化了，之后到下周初也将都是晴朗的天气。

　　所以，未来一周晴多雨少，天气整体不错，需多关注气温的变化，今天市区最低气温15.6℃，预计最高气温会有26℃，明天气温跟今天相近，后天起整体会稍有回升，不过每天的昼夜温差都有10℃左右，大伙需及时调整穿着，谨防感冒。

　　此外，天气连晴，空气干燥，需注意及时补水防燥，加强用火用电安全意识，防范火灾的发生！

　　短期天气预报

　　【温州市区和各县】

　　今天晴到少云，明天和后天晴到多云

　　明天早晨最低温度:16-18℃

　　明天白天最高温度:25-27℃

　　【温州沿海海面和北麂、南麂等渔场】

　　今天晴到多云，明天和后天多云

　　今天北到东北风6-7级阵风8级，明天东北风5-6级阵风7级，后天逐渐增强到6级阵风7-8级

　　【瓯江口区】

　　今天北到东北风5-6级，明天和后天东北风4-5级

　　一周逐日预报

　　07日（周三）：晴到少云  16～26℃

　　08日（周四）：晴到多云  17～26℃

　　09日（周五）：晴到多云  18～28℃

　　10日（周六）：多云到阴局部有小雨  19～28℃

　　11日（周日）：晴到多云  20～29℃

　　12日（周一）：晴到少云  20～29℃

　　13日（周二）：晴到少云  20～29℃

来　源：温州气象

原标题： 晴多雨少，昼夜温差较大

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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