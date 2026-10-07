掌上温州客户端 2026-10-07 12:11:12

当不少人奔赴山海、尽享出游之乐时，温州市图书馆选择亮灯守候。中秋、国庆双节期间，该馆累计接待读者12万余人次，推出40余场阅读文化活动。

温州网讯 当不少人奔赴山海、尽享出游之乐时，温州市图书馆选择亮灯守候。中秋、国庆双节期间，该馆累计接待读者12万余人次，推出40余场阅读文化活动。从书架间的静阅时光，到市集里的欢声笑语，从亲子共读的温情，到沉浸演读的掌声，温图以“不打烊”的姿态，把阅读变成可体验、可感知、可传递的文化乐趣，“文化过节”成为温州假日新风尚。

假期里，温图首先把“书香”做足。国庆长假，不少读者避开出游人流，到馆沉浸阅读、专注自习。各楼层借阅室设置“思想漫游与哲学相遇”“心间事、舌尖解”等主题书展，线上推出“温图童书单：祖国生日快乐”“国庆长假新书单”等主题书单；网借平台“书香门递”服务不打烊，开展“以阅献礼祖国，以书丰盈假期”线上借阅有礼活动，把好书递送到读者手中。

借阅体验也藏着暖心惊喜。“本来担心假期人多，带孩子来图书馆反而清净又充实。”市民陈女士带着刚领到国庆主题贴纸的女儿，在低幼文献借阅室挑选绘本。在这里，孩子们攥着刚领到的国庆主题贴纸，在绘本架前挪不动脚；当日借阅达到指定数量，还能把钥匙扣、徽章等文创小礼品带回家。

围绕“全龄段、多维度”，温图把阅读从书页延伸至课堂。亲子共读《没有人是完美的》，在温情故事中引导家长与孩子学会包容接纳；音乐绘本课《洗澡啦》融合讲述、旋律与互动，让3—6岁幼儿在游戏中亲近书本。少儿国学讲座聚焦南宋历史文脉，依托德寿宫复原建筑与遗址照片，带小读者沉浸式体悟宋韵文化；“小科说科普”讲解化石形成奥秘，介绍中华龙鸟、三叶虫、霸王龙等古生物知识，点燃科学探索热情。温州读书会联盟持续开展每日共读，“榴园讲坛”则聚焦AI办公，讲解AI制作幻灯片、逐字稿一键生成演示文稿等实操技巧，助力职场人士假期精进本领。

跳出书页，文化意趣更浓。“温图流水席”开放随到随做的手作体验，读者一针一线，把节日的仪式感缝进小巧的星星作品里。“做手工的时候心特别静，比刷手机解压多了。”一位参与手作的年轻读者说。活动同步联动“与爱同行共沐书香”图书捐赠公益行动，不少读者携书赴约，更有小读者到场发现忘带书籍，专程回家取书后折返馆内完成捐赠。温图读书话剧社“经典剧里行”推出《哈姆雷特》沉浸式演读，甄选朱生豪经典译本并适度缩编，无需表演基础、无需提前背稿，读者以声入戏、以演品文，体悟经典戏剧经久不衰的文学魅力。“没想到自己也能站上台演经典，很过瘾。”参与演读的读者林女士说。

中秋佳节，“经典有梗阅读有方”中秋潮玩阅读市集在温图二楼大厅及北面露台热闹开市。二十余个特色摊位错落排布，精品书籍、乐队展演、文创手作、风味小食相嵌其间，形成一条可逛可憩的书香市集动线。

双节期间，温图立足城市公共文化阵地职能，以多元活动丰富市民与来温游客的假日生活，让阅读不止停留于书页，更化作可体验、可感知、可传递的文化乐趣。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温图“双节”书香浓，12万人次带火“文化过节”

记者 叶锋 通讯员 何泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com