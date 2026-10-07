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注意！上班时间有变！

中国政府网 2026-10-07 10:19:10

　　国庆假期已进入尾声

　　小伙伴们准备好回程了吗？

　　需要注意的是

　　本周上班时间有变！

　　10月10日（周六）上班

　　根据此前发布的《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》，今年放假调休日期共33天，相比2025年的28天增加5天。

　　国庆节：10月1日（周四）至7日（周三）放假调休，共7天。9月20日（周日）、10月10日（周六）上班

来　源：中国政府网

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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