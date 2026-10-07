中国政府网 2026-10-07 10:19:10

国庆假期已进入尾声

小伙伴们准备好回程了吗？

需要注意的是

本周上班时间有变！

10月10日（周六）上班

根据此前发布的《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》，今年放假调休日期共33天，相比2025年的28天增加5天。

国庆节：10月1日（周四）至7日（周三）放假调休，共7天。9月20日（周日）、10月10日（周六）上班。

来 源：中国政府网

原标题： 注意！上班时间有变！

本文转自：温州新闻网 66wz.com