潮新闻 2026-10-07 09:09:33

来自河南的李伟习是温州市公用集团龙港市餐厨垃圾处理厂的一名收运人员。“时间不够用”是他和同事这个假期的同感——要么在路上奔波，要么在点位进行收运。

夜幕下，53岁的李伟习弓着身，将容量120升的餐厨垃圾桶推至清运车旁，满满当当的桶身与地面摩擦发出沉闷声响。推桶、挂桶、倾倒、冲洗、归位，国庆假期这几天，这一连串动作，他每天要重复300多次。“假期出门吃吃喝喝的人多了，收运的桶大多是七八分满，得有一百公斤。”语气中没有抱怨，只有习以为常的平静。

国庆期间，李伟习收运沿线餐厨垃圾。赵琛璋 摄

来自河南的李伟习是温州市公用集团龙港市餐厨垃圾处理厂的一名收运人员。“时间不够用”是他和同事这个假期的同感——要么在路上奔波，要么在点位进行收运。

国庆假期，龙港各大商圈、夜市消费攀升。国庆前夕海底捞龙港首店开启试营业，带动滨江汇商业广场的消费热潮，商圈人流量是平日的2倍；位于龙港新城、集结了云南、贵州、安徽、重庆等十几个省份风味的“惠民里好吃街”，则延续今年“五一”长假开街以来的热度，日均客流也保持在1万人次左右。当地各大型酒店同样婚宴、家宴扎堆，给餐厨垃圾收运带来不小的压力。

龙港全市现有700多个餐厨垃圾收运点、15条收运线路。针对夜间消费攀升的形势，当地统筹调配运力，通过增设清运班次、延长夜间作业时长等举措，确保餐厨垃圾“日产日清”。“特别是提前对接各家酒店假期预订情况，以及各大商圈、夜市和夜宵疏导点，落实专项收运保障。”清运车队负责人陈德共介绍，每人每天收运两至三次，确保负责的点位不漏收、全覆盖，“作业截止时间由零时延长至凌晨2时，夜间餐厨垃圾转运量较平日提升四成以上。”

收运卸料结束后，李伟习和妻子清洗作业车辆。赵琛璋 摄

餐厨垃圾“日产日清”的底气，也源自末端处置能力。面对撤镇设市后人口不断集聚、产业持续扩容，龙港依托“大部制”优势规划建设循环经济产业园，将餐厨垃圾处理厂、再生水厂、固废循环利用处置中心等六大核心设施集成在一个园区内，由温州市公用集团所属环保集团负责投资建设运营。作为产业园首个投运项目，龙港市餐厨垃圾处理厂2022年起率先启用，日均餐厨垃圾处理能力可达100吨。

位于循环经济产业园内的餐厨垃圾处理厂。环保集团供图

在园区中央控制室智慧大屏上，每一吨餐厨垃圾的“重生之旅”清晰呈现。通过接收、分选、破碎等十余道精细化工序，餐厨垃圾实现了完美“分身”：分选环节采用大物质分选机，分离出塑料、金属等杂质；破碎后的有机质进入蒸煮罐，经高温蒸煮后，通过三相离心设备提取出油相、液相与渣相，液相进入厌氧发酵系统持续产沼。废水经预处理后进入园区再生水厂，实现水资源循环；残渣可作为优质有机肥原料；提取的油相成为生物柴油原料，助力交通领域低碳转型；无法循环利用的少量固废则进入焚烧厂，实现能源化利用。

“资源化利用率目前已达85%以上，实现物尽其用。”龙港市餐厨垃圾处理厂相关负责人介绍，国庆期间日均餐厨垃圾处理量达80多吨。

来 源：潮新闻

原标题： 夜间消费旺 龙港假期餐厨垃圾“日产日清”

记者 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com