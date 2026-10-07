温州交警微发布 2026-10-07 12:18:49

因S10(温州绕城)高速公路西南线丽水方向K98边坡处置排架搭设施工需要，该路段采取封闭施工，为保障施工期间区域交通有序运行，现就施工期间交通绕行方案发布如下：

一

施工影响时段

自2026年10月8日12:00起至2026年10月10日18:00。

二

施工影响路段

封闭G15甬台温高速福州方向、台州方向转S10(温州绕城)高速公路西南线丽水方向的2个二级匝道口，并同步实施S10(温州绕城)高速公路西南线万全枢纽分流，确保施工路段作业安全。

建议广大交通参与者密切关注施工及绕行提示信息，提前规划出行路线，按照交通标志、施工提醒指示通行，并服从现场管理人员指挥。因施工带来的不便，敬请谅解。

三

管制措施及车辆绕行建议

温州绕城高速丽水方向在万全枢纽主线分流，车辆统一分流进入沈海高速通行。沈海高速进入绕城高速丽水方向的二级匝道同步封闭。需前往丽水方向车辆可由沈海高速飞云收费站下高速后，经104国道至万全收费站再上高速通行。

四

封道示意图

来 源：温州交警微发布

原标题： 这段高速明起封闭施工！注意绕行→

本文转自：温州新闻网 66wz.com