龙湾区精神文明建设指导中心 2026-10-07 13:04:19

在温州龙湾，有一位巧手“织女”金晓媚，她深耕钩织技艺三十余载，不仅钻研技法，更致力于将这门手艺化作公益的载体，让传统钩织走进千家万户。

在温州龙湾，有一位巧手“织女”金晓媚，她深耕钩织技艺三十余载，不仅钻研技法，更致力于将这门手艺化作公益的载体，让传统钩织走进千家万户。

金晓媚

金晓媚的手艺，是从母亲那里学来的。早年村里供电不稳，灯光昏暗，母亲便在木床上用床单围出一方光亮，在这方小小的“灯光密室”里手把手教她钩针编织技法。她12岁入门，16岁就能独立织毛衣。“小时候看母亲钩织，觉得那一针一线里都是对家人的爱。”金晓媚说。

2008年，金晓媚在菜场附近摆起摊位售卖毛线，有顾客买了毛线却不太会编织，她就顺手教一下钩针编织技法，一来二去，买毛线的人越来越多，她也教得越来越认真，成了当地小有名气的钩针老师。这也成了她公益传艺之路的起点。

2020年，金晓媚报名参加了龙湾区妇联组织的互联网技能培训。她坦言，初衷很朴素：“学会拍视频、剪教程，就能把手艺教给更多人。”正是这次培训，她精湛的技艺被当地妇联关注，随即受邀开设线下公益编织课。

怀着对传统技艺的热爱与传承的初心，金晓媚精心筹备每一堂公益课，从课程设计、工具准备到技法讲解，都亲力亲为、精益求精。当年在培训班学到的视频剪辑技能，也成了金晓媚公益传艺的重要工具。在龙湾青苗残疾人之家的支持下，她配备了专业录制与打光设备，将编织教程发布到网上。她的讲解直白通俗、演示细致入微，很快便收获了大批粉丝。原本局限在一方教室的编织课，借着互联网的力量打破了时空限制，让更多远在外地的手工爱好者，也能跟着她的视频学手艺。

授课多年，金晓媚始终教艺不藏私：有学员跟着她学习编绳、钩织玩偶，她不仅耐心带教，还主动对接线下店铺帮学员代卖作品，接到批量订单也优先分给学员一同完成，帮不少手工爱好者靠手艺增添了收入。

课堂之外，金晓媚始终用手中的钩针，力所能及地温暖更多人。

2022年，金晓媚参与全国妇联主办的“恒爱行动”，利用闲暇时间织爱心毛衣，送到新疆、西藏等地的儿童手中。身边也有人不解：“花那么多时间给别人织毛衣，自己又得不到什么，图什么？”金晓媚却不这样认为，“只要想到能帮到那些孩子，我就觉得这一切都是值得的。”今年，她还带着钩针与线团走进辖区老人公寓，手把手教老年学员制作简单的编织作品。面对进度不一的老人，她一遍遍示范、耐心讲解，小小的课堂里总是充满欢声笑语，一根钩针成了陪伴老人的温暖纽带。

就这样，金晓媚用三十余年的坚守，让一门老手艺有了滚烫的温度。如今，这份来自龙湾的善意仍在针脚间接力，从一个人的指尖，走向千千万万人的手心，织就更长的温暖故事。

来 源：龙湾区精神文明建设指导中心

原标题： “织女”金晓媚：一根钩针传递公益暖意

本文转自：温州新闻网 66wz.com