南哥主场，迎战劲旅宁波！
温州发布 2026-10-07 09:13:38
今天（10月7日）19:00，2026浙江省城市篮球联赛，苍南队将在苍南县体育中心体育馆主场迎战宁波队，一起为苍南队加油！
今天（10月7日）19:00
2026浙江省城市篮球联赛
苍南队将在苍南县体育中心体育馆
主场迎战宁波队
一起为苍南队加油！
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