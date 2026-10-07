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南哥主场，迎战劲旅宁波！

温州发布 2026-10-07 09:13:38
　今天（10月7日）19:00，2026浙江省城市篮球联赛，苍南队将在苍南县体育中心体育馆主场迎战宁波队，一起为苍南队加油！

　　今天（10月7日）19:00

　　2026浙江省城市篮球联赛

　　苍南队将在苍南县体育中心体育馆

　　主场迎战宁波队

　　一起为苍南队加油！

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