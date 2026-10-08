又出圈了，苍南168黄金海岸再迎电影剧组

潮新闻 2026-10-08 09:31:00

近日，电影《小题大作》剧组进驻苍南，开启取景拍摄。这是苍南“影视+文旅”融合发展的又一亮眼成绩，也是168黄金海岸作为“天然取景棚”，持续释放吸引力的最新注脚。

苍南168黄金海岸，又双叒叕出圈了。

近日，电影《小题大作》剧组进驻苍南，开启取景拍摄。这是苍南“影视+文旅”融合发展的又一亮眼成绩，也是168黄金海岸作为“天然取景棚”，持续释放吸引力的最新注脚。

据悉，《小题大作》由温州欣雨文化有限公司、坏猴子（深圳）影业有限公司出品，无数我们电影工作室联合策划，邢爱娜、刘大鹏共同执导，林子烨、张典、郭子睿、何思甜领衔主演，郭涛、牛莉特别主演，张腾、杨昀昊、章云颢主演，韩庚友情出演。

影片讲述男主角周小鱼（林子烨饰）在毕业后未能如愿拿到想要的录取通知书，从“本科一批”成为了“笨的一批”。他带着从头再来的勇气，在学校里结识了富二代李天麒、体育生小舞和黄路飞，他们从格格不入到共同成长。在一路跌跌撞撞中拒绝了诱惑，也收获了比标准答案更珍贵的友情与勇气。

开拍前，制作团队已多次赴苍南168黄金海岸实地勘景，当地秀美的山海风光赢得了主创团队的青睐。接下来，剧组将陆续在霞关、马站、炎亭等地取景，霞关渔港、马站海螺湾、炎亭沙滩等168沿线热门打卡点都将登上大银幕。影片将于明年登陆全国院线。

苍南与影视的缘分，并非偶然。近年来，苍南依托“无尽蓝绿”的山海底色，在“影视+文旅”赛道上持续深耕，已连续7年跻身全国县域旅游综合实力百强县。168公里的黄金海岸线把58个网红打卡点和9个观景驿站串珠成链，成了不少剧组眼中的“天然摄影棚”。《多幸运遇见你》《异人之下之决战！碧游村》《活久久》等20余部影视作品先后前来取景。其中，《多幸运遇见你》作为首部全程在苍南拍摄的大型院线电影，将炎亭爱心岛、霞关老街、沿浦界牌等地的风光与苍南美食、特色风物一并揽入镜头，“苍南味”透过银幕触达全国观众。苍南籍导演木头在《罗小黑战记2》中植入大量苍南元素，并摘得“金猴奖”金奖，票房突破5亿元。短剧、漫剧等新赛道也势头不俗，产业生态日渐成型。

影视带来的流量，正在转化为实实在在的文旅增量。2025年，全县全年接待游客突破2500万人次，过夜游客670.41万人次，增速25.18%，位列全省第六。其中168黄金海岸全线接待游客1085.54万人次，同比增长12.94%。沿线市场主体增至4000余家，带动1.2万人就业。影视IP持续发酵，“跟着电影游苍南”正从一句口号，变成看得见的文旅实绩。

来 源：潮新闻

原标题： 苍南168黄金海岸再迎电影剧组

作者 陈静

本文转自：温州新闻网 66wz.com