温州都市报 2026-10-08 08:33:00

国庆假期，当各大热门景区迎来客流高峰、跨省出游开启“人从众”模式，越来越多市民选择做“城市留守族”，舍弃奔波拥堵的长途旅行。这个假期，城市书房品书香、城市公园野餐、体育场馆运动的本地微度假方式，成为不少市民过节首选。

温州网讯 国庆假期，当各大热门景区迎来客流高峰、跨省出游开启“人从众”模式，越来越多市民选择做“城市留守族”，舍弃奔波拥堵的长途旅行。这个假期，城市书房品书香、城市公园野餐、体育场馆运动的本地微度假方式，成为不少市民过节首选。

城市公园露营野餐受青睐

假期后半程，秋高气爽，阳光正好，城区各大公园暖意融融、人气满满。昨日，记者在温州世纪公园看到，有人慢跑健身，锻炼身体，呼吸清新空气；有人铺开野餐垫，静坐闲谈，享受秋日暖阳；草坪上，小朋友们踢球、追逐嬉戏，温馨又惬意。

“往年国庆总计划长途出游，赶路、排队、堵车让人身心俱疲。”市民吴女士告诉记者，今年她果断选择“留守”温州，把假期过得松弛又舒服。“不用赶行程、不用挤人群，三五好友聚在一起，慢悠悠享受秋日时光，孩子玩得开心，我们也轻松自在， 这才是假期的意义。”

正在草坪上打羽毛球的11岁学生郑同学说，“比起出去旅游，我更喜欢户外露营和野餐，可以晒晒太阳、锻炼身体。”不少市民纷纷表示，相比走马观花、特种兵式的打卡旅游，在家门口城市公园露营野餐的慢度假，少了奔波焦虑，多了舒适自在。

年轻人解锁“运动度假”

运动过节、健康度假，也成为不少年轻人的过节选择。在温州翡翠网球中心，清脆的击球声与球友们的谈笑声交织，球场内热闹非凡，有人结伴组队切磋球技，有人跟随教练学习球技。

“以前假期要么在景区人挤人，要么在家里熬夜刷手机，假期过完反而更累。”市民林先生说，自从解锁了网球运动，这个假期隔三岔五就会约上朋友一起来打球。市民陈女士则称，“运动出汗既能解压，又能锻炼身体，完美适配年轻人追求松弛、健康、简约的假期需求。”

温州翡翠网球中心负责人王先生介绍，国庆期间，场地预订率达70%，组织了30多场畅打局，2场会员内部赛，还每天安排4至5节私教课或团课。

来 源：温州都市报

原标题： 告别长假“人从众”模式 “城市留守族”解锁微度假

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com