“苍”海一声笑！苍南队主场战胜宁波队
温州新闻网 2026-10-07 21:37:00
10月7日晚，浙BA城市争霸赛D组第五轮赛事在苍南县体育中心体育馆打响。最终，坐镇主场的苍南队笑到最后，以76:64击败宁波队，拿下本场胜利。
温州网讯 10月7日晚，浙BA城市争霸赛D组第五轮赛事在苍南县体育中心体育馆打响。最终，坐镇主场的苍南队笑到最后，以76:64击败宁波队，拿下本场胜利。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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