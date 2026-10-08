温州都市报 2026-10-08 08:30:00

记者从温州市图书馆获悉，中秋、国庆双节期间，该馆累计接待读者12万余人次，推出40余场阅读文化活动，把阅读变成可体验、可感知、可传递的文化乐趣。

温州网讯 记者从温州市图书馆获悉，中秋、国庆双节期间，该馆累计接待读者12万余人次，推出40余场阅读文化活动，把阅读变成可体验、可感知、可传递的文化乐趣。

假期里，温图做足“书香”文章。国庆长假，不少读者避开出游人流，到馆沉浸阅读、专注自习。各楼层借阅室举办“思想漫游与哲学相遇”“心间事、舌尖解”等主题书展，线上推出“温图童书单：祖国生日快乐”“国庆长假新书单”等推荐书目；网借平台“书香门递”服务不打烊，开展“以阅献礼祖国，以书丰盈假期”线上借阅有礼活动，把好书递送到读者手中。

借阅体验也藏着惊喜。市民陈女士带着刚领到国庆主题贴纸的女儿，在低幼文献借阅室挑选绘本。当日借阅达到指定数量，还能把钥匙扣、徽章等文创小礼品带回家。

围绕“全龄段、多维度”，温图把阅读从书页延伸至课堂。亲子共读《没有人是完美的》，在温情故事中引导家长与孩子学会包容接纳；音乐绘本课《洗澡啦》融合讲述、旋律与互动，让3～6岁幼儿在游戏中亲近书本。少儿国学讲座聚焦南宋历史文脉，依托德寿宫复原建筑与遗址照片，带小读者沉浸式体悟宋韵文化；“小科说科普”讲解化石形成奥秘，介绍中华龙鸟、三叶虫、霸王龙等古生物知识，点燃科学探索热情。温州读书会联盟持续开展每日共读，“籀园讲坛”则聚焦AI办公，讲解利用AI制作幻灯片、一键生成演示文稿等实操技巧。

跳出书页，文化意趣更浓。“温图流水席”开放随到随做的手作体验，读者一针一线，把节日的仪式感缝进小巧的星星作品里。“做手工的时候心特别静，比刷手机解压多了。”一位参与手作的年轻读者说。活动同步联动“与爱同行共沐书香”图书捐赠公益行动，不少读者携书赴约，更有小读者到场发现忘带书籍，专程回家取书后折返馆内完成捐赠。温图读书话剧社“经典剧里行”推出《哈姆雷特》沉浸式演读，甄选朱生豪经典译本并适度缩编，无需表演基础、无需提前背稿，读者以声入戏、以演品文，体悟经典戏剧经久不衰的文学魅力。“没想到自己也能站上台演经典，很过瘾。”参与演读的读者林女士说。

中秋佳节，“经典有梗阅读有方”中秋潮玩阅读市集在温图二楼大厅及北面露台热闹开市。二十余个特色摊位错落排布，精品书籍、乐队展演、文创手作、风味小食穿插其间，形成一条可逛可憩的书香市集动线。

来 源：温州都市报

原标题： 40余场活动把阅读变成可体验、可感知、可传递的文化乐趣 假日增添人文底色，12万人次浸润书香

记者 叶锋 通讯员 何泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com