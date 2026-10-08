温州都市报 2026-10-08 08:23:00

昨天，记者从中广核苍南核电有限公司获悉，连日来，三澳核电项目2号机组正开展首次核燃料装载前的准备工作。后续装料完成，意味着该机组迈入主系统带核调试阶段。

温州网讯 昨天，记者从中广核苍南核电有限公司获悉，连日来，三澳核电项目2号机组正开展首次核燃料装载前的准备工作。后续装料完成，意味着该机组迈入主系统带核调试阶段。

国庆假期，三澳核电项目各关键岗位人员坚守一线，全力推进装料前置筹备工作。中广核苍南核电有限公司技术支持部燃料管理科相关负责人介绍，为高质量完成2号机组首次装料及堆芯照相作业，项目工作组严格落实核材料管制相关法规与管理要求，统筹推进首次装料信息报送、燃料组件转移报批等各项前置工作，保障燃料相关作业规范、安全、有序开展。

本次装料将采用半自动作业设备。工作人员完成燃料装载步序编制后，将程序导入换料机工控系统，由专业燃料操作人员实施设备操控，把177组燃料组件依次从乏燃料水池燃料格架移送至反应堆堆芯。此次装料作业还将使用大国工匠乔素凯团队研发的漂浮式光枪，为堆芯内部作业提供水下照明。

“首次装料是机组从无核调试转入带核调试的关键节点，也是机组正式投运前的重要工程里程碑。”中广核苍南核电有限公司相关负责人表示，首次装料完成后，机组还将依次完成反应堆临界、并网、满功率试运行等一系列环节，才能投入商业运行。

三澳核电项目是全国首个民营资本参股的核电项目，规划建设6台百万千瓦级“华龙一号”核电机组，项目总投资约1200亿元。6台机组全部实现商业运行后，每年可为浙江乃至长三角区域输送清洁电能超540亿千瓦时，等效减少标煤消耗1600余万吨，减排二氧化碳5100余万吨。其中，三澳核电1号机组已于2026年4月正式投产发电。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆假期各关键岗位人员坚守一线 三澳核电2号机组正开展装料前准备

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com