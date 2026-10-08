潮新闻 2026-10-08 09:19:00

刚过去的国庆假期，鹿城打破传统观光模式，将名人故居、历史街区变为实景舞台，以沉浸式戏剧、高品质展览串联起“白天看展、晚上看戏、假日逛集”的文旅新体验，让市民游客在千年斗城中解锁假期新玩法。

刚过去的国庆假期，鹿城打破传统观光模式，将名人故居、历史街区变为实景舞台，以沉浸式戏剧、高品质展览串联起“白天看展、晚上看戏、假日逛集”的文旅新体验，让市民游客在千年斗城中解锁假期新玩法。

百年老宅里，观众成了“戏中人”

入夜后，纱帽河68弄的吴百亨故居灯火通明，沉浸式互动话剧《雀起无声》首次演出拉开帷幕。该剧以民国悬案为切入点，融入温州商埠历史，设置了6条独立并行的支线，观众随机抽取身份卡，化身案件亲历者，跟随主演近距离互动取证，解锁差异化剧情。

“大剧院主要是坐在台下看演员演，这次每个人都是戏中的一员，可以近距离围观演员飙戏，全程互动性拉满。”市民杨女士趁着假期特地叫上亲朋好友一块看剧，直呼“新鲜感满满”。观众在演员带领下，穿梭于古院花厅、雅致书房、私密厢房等多处实景场景，打破了舞台与观众的界限。主办方还新增演绎空间“吴公馆”，容纳更多客流，打造差异化剧情空间。

百年庭院里的好戏不止一部。以吴百亨生平为背景的沉浸式话剧《吴家老宅》自5月首演以来，10月5日迎来第50场纪念演出，多条独立故事支线让每条线路的玩法、彩蛋、结局都截然不同。国庆期间，《雀起无声》《吴家老宅》《宋美龄耳环丢了》在吴百亨故居穿插上演，带领游客走进当年那段敢为人先、实业救国的峥嵘岁月。故居展陈开放后，形成了白天看展、晚上看戏的有效联动，黄金周期间门票基本售罄，演出上座率超过80%，每场人数在90人以上。

墨池坊里，好展连台文脉流淌

国庆假期，墨池坊、五马历史文化街区重磅推出多场高品质艺术展览，让传统艺术走出馆藏、融入古巷。

墨池坊华雅斋内，“咫尺乾坤”扇面精品展甄选明清至民国时期名家扇面书画佳作110件，时间跨度超500年，涵盖山水、花鸟、人物、书法等多个门类，将持续至2027年1月10日。结合国庆氛围，展厅西厅特别展出清代画家王銮《国色天香》牡丹扇面，寄寓山河锦绣、国泰民安之愿。广东游客徐艳芳在墨池坊古巷偶遇此展，为馆藏精品连连称赞：“我一直对海派书画颇有研究，这次意外看到任伯年的传世作品，格外惊喜。”

温州衍园美术馆内，“红船启航·万山红遍”书画特展汇聚丰子恺、周昌谷、关良、陆俨少等近现代名家60余幅书画精品，以红船精神为叙事起点，分设土地革命与长征、抗日战争与解放战争、新中国建设三大板块，以艺术视角梳理百年党史，展期持续至2027年1月5日。

而在春兰草堂，“活色生香——叶玉昶花鸟画作品展”集中展出线描、写意、指墨、新泼墨泼彩等多元风格作品近百幅。九旬高龄的叶玉昶1962年从浙江美术学院毕业后分配至温州，报到当夜便下榻墨池坊口的温州华侨饭店，此次重回墨池办展，既是感念温州厚土，也借双节佳期以画会友。

五马历史文化街区郑曼青艺术中心内，张海晓·娄林峰“互见”艺术联展创新融合瓯窑器物与书法艺术，让市民游客在瓷与墨的交融中读懂传统文脉与当代精神的彼此照见，展期持续至11月30日。多个特展共同形成高品质艺术矩阵，为市民游客奉上文化盛宴。

来 源：潮新闻

原标题： 好戏连台雅展荟萃 鹿城历史文化街区国庆假期文旅热度拉满

共享联盟·鹿城 戴文琦 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com