温州晚报 2026-10-08 08:43:00

AI算力需求猛增，液冷已成高功耗服务器的“标配外设”，这场由智算点燃的“冷”生意，正变得前所未有的“热”。

公司车间

温州网讯 AI算力需求猛增，液冷已成高功耗服务器的“标配外设”，这场由智算点燃的“冷”生意，正变得前所未有的“热”。国庆期间，在温州湾新区滨海园区的特普创激光科技（温州）有限公司车间内，15台金属3D打印设备正满负荷运转。随着打印头精准移动，一件件结构复杂的液冷散热工件逐层成型，随后被送往检测区进行气密性测试。这些是该公司承接的英伟达（NVIDIA）服务器液冷散热工件增材制造订单，这些被称为“算力冷板”的部件，正是为新一代AI算力服务器配套的核心散热构件。

“目前订单十分饱和，已排期至2026年底。”特普创市场部总监赵先生透露，特普创激光科技（杭州）有限公司是一家聚焦模具产业、提供金属3D打印（增材制造）的企业。今年6月，为深耕浙南产业升级需求、精准服务温州湾新区传统制造业集群，公司在温州湾新区设立金属3D打印先进制造中心，主要聚焦本地汽摩配模具、鞋服模具及工业电器精密模具等主导产业。

“温州的模具产业很发达。”赵先生说，公司依托自研Toptra材料体系形成技术壁垒，产品已大量落地不同工业场景。2026年，液冷订单明显放量，整个产业链处于合力向上阶段。落地温州后，公司快速切入AI服务器液冷散热赛道。今年7月底，首次拿到英伟达一级供应商富士康等产业链核心厂商的订单。该项目订单数量为5万个，金额达3000万元。

液冷对金属增材制造、材料性能与工艺精度提出了更高要求。赵先生坦言，当前液冷产业竞争激烈，制造工艺持续迭代升级。在AI赛道，特普创之所以能拿到这笔订单，优势在于实现了金属粉末原材料端、设备端、打印工艺端的进一步耦合。目前，该公司已布局3条生产线，月产量约1000件，产品主要应用于AI算力服务器液冷散热领域，首批3D打印分水器产品已于8月交付。为应对订单，公司已新购置5台打印设备加码生产。这些打印设备模具材料年打印量可达32吨，最大成型行程650毫米。

温州湾新区新兴产业局的相关工作人员介绍，特普创今年刚落地新光谷，仅用5个月便实现接单量产，其快速成长是龙湾区产业转型升级的一个缩影。近年来，龙湾区在巩固传统优势产业的同时，加速布局激光光电、AI算力配套等新赛道，先后落地金属增材制造、光纤激光器研发生产总部、高功率智能激光切割数控机床等一批重点项目，高新技术产业占比持续提升。

来 源：温州晚报

原标题： 3D打印“算力冷板”变得很“热” 温州这家企业英伟达订单假期满负荷赶工

记者 陈怡 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com