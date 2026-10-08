温州机场长假客流攀升 航站楼里暖心故事多
温州网讯 记者7日从温州机场公安获悉，10月1日至7日，温州机场共保障客运航班两千余架次，运送旅客三十余万人次，日均约四万余人次；机场公安办理临时乘机证明两百余张，处置帮助未成年人警情数起，找回手机等贵重物品数十起。在求助与回应之间，温州机场航站楼里上演了多起暖心的护航故事。
假期中，一名旅客因航班取消提前走出安检区域提取托运行李，将年幼的女儿独自留在登机口附近休息。取完行李返回时，她因安检规定无法再次进入隔离区接回女儿，一时情绪失控、哽咽求助。正在执勤的机场民警先将她引导至警务室安抚情绪，随后凭借小女孩此前过检的照片，迅速赶赴控制区登机口寻人。当民警找到孩子时，小女孩也正焦急地寻找妈妈，一路跟随民警走出隔离区，与母亲团聚。事后，民警引领母女前往航空公司柜台，协助办理改签及住宿等事宜。
另一则暖心护航事发生在警民协作“接力”中。一名旅客将苹果手机遗落在武汉天河机场候机厅的按摩椅上，被一名飞往温州的旅客错拿。接到武汉天河机场派出所协查请求后，温州机场公安立即开展信息研判，迅速锁定涉事旅客。当晚8时，航班落地温州，执勤民警第一时间找到该旅客，经耐心沟通劝导，对方当场交还手机。经核对，手机完好无损，随即物归原主。失主对两地民警快速联动、及时寻回物品连声道谢。
来 源：温州都市报
记者 蔡挺
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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