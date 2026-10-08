龙湾发布 2026-10-08 09:28:00

这家OPC（即“一人公司”），成立近半年，从自研游戏引擎完成多轮迭代，到牵手百度、落地五个项目，再到第三届开源游戏开发大赛提上日程，这家年轻的OPC，正在龙湾一步步站稳脚跟。

温州国际云软件谷，原子游创刚装修好的办公室里，展示柜里挂着去年开源游戏开发大赛的海报，新款游戏掌机立在IT书籍的旁边，桌上还摆着几只动漫手办，茶几上玻璃杯干净透亮。

这家OPC（即“一人公司”），成立近半年，从自研游戏引擎完成多轮迭代，到牵手百度、落地五个项目，再到第三届开源游戏开发大赛提上日程，这家年轻的OPC，正在龙湾一步步站稳脚跟。

引擎在云端，掌机在手上

作为原子游创，最核心的资产，是自研的DoraSSR游戏引擎。这半年来完成了新一轮迭代，创始人叶哲鸣把它的优势归结为两个词：AI原生和全平台。

原子游创参加ITEC2026OPC超级个体创新赛

AI原生怎么理解？

游戏引擎深度集成了AI Agent能力，接入了DeepSeek等AI大模型。开发者可以像对话一样下指令生成游戏内容，不用再学拖拽组件的那些方法。更厉害的是，你甚至不用打开游戏引擎界面，用任何一个AI编程工具调接口就能开发。

全平台又是什么意思？

iOS、Android、鸿蒙、Windows、Web端全部打通。Web端上线意味着游戏引擎不用下载，可以在浏览器里直接玩。同时，原子游创的游戏引擎平台还兼容了Love2D、TIC-80游戏引擎，这两个引擎做的游戏搬到原子游创的平台上，照样能编辑能运行。

原子游创定制的游戏掌机

原子游创定制的游戏掌机也即将发售，它是DoraSSR全平台版图在硬件端的延伸，引擎上的游戏，在掌机上照样能跑。这台掌机看起来和90年代的游戏机很像，但支持WiFi更新游戏，还能和电脑工作台无缝联动——开发者在电脑这头编辑，掌机那头的游戏能实时同步运行。

引擎在云端，掌机在手上。原子游创把“全平台”三个字，从软件写到了硬件。

搭上线，扎下根

除了游戏引擎的迭代，原子游创也和百度搭上了线。百度想试水游戏赛道，找原子游创制作一款红色题材的游戏。叶哲鸣看中的是背后的东西，关于合办开源游戏赛事、共建开源游戏社区，才是和百度真正要持续探索的事情。

在贵州百度破次元嘉年华，原子游创和百度一起发布百度AI未来创作联赛

卡赢科技是另一个关键伙伴，双方在虚拟权益兑换和开源游戏共创平台积分系统打通上深度合作，一起探索商业变现路径。

原子游创，是叶哲鸣手上两家OPC之一。另一家叫零律科技，接企业AI智能体定制，团队目前正驻场在新世纪发展集团有限公司，承接智能化改造项目。这个项目是由浙南AI内容创作与传播基地的主理人胡自然牵的线。“成立以来，园区、基地以及区政府都给了我们很多支持，帮我们对接了很多资源。”

半年来的经历，也让叶哲鸣体会到了OPC的困境。尤其是面对大项目的时候，对方一看是个“一人公司”的架构，没有成功案例背书，企业资质有限，信任度很难建立。上半年好几个项目聊到一半就没了下文。叶哲鸣后来琢磨明白了，OPC在初创期确实灵活，但对外的时候，人家看的是你能不能做事。

截至目前，原子游创已经有5个落地的项目了。从成立之初到驻场服务，原子游创迈出了第一步。“我们现在算是站稳了脚跟，事情都在有条不紊的进行着。”叶哲鸣说。

11月，在温州办比赛

下半年的重头戏，是计划在11月举办的2026世界开源游戏开发大赛。这将是原子游创举办的第三届大赛，这次的范围是全球，目标是赛后平台活跃用户突破万人。

2026世界开源游戏开发大赛海报

相比前两届，这一届的规格更高。百度将作为联合主办方参与，预计在正式比赛前，会有一系列预热赛陆续铺开，慢慢把热度攒起来。“温州华侨多，这个网络本身就是天然的传播渠道，这是温州独特的优势。”叶哲鸣说。“让温州成为开源游戏之都”这句话，他不是说着玩的。

对于原子游创来说，通过赛事聚拢开发者，通过开发者丰富平台内容，再通过内容吸引用户。这个循环一旦跑通，开源游戏平台才算真正转起来。

“传统游戏产业的格局已经固化了，温州作为后来者，正面竞争没有胜算。但开源游戏这条路上，全球都还在摸着走。谁先搭好台子，谁就能把开发者拉过来。”

11月，原子游创要在温州搭台。一家成立半年的OPC，办的是全球赛事，装的是“开源游戏之都”的野心。这半年，他们算是站稳了，接下来的路，还长。

来 源：龙湾发布

原标题： 成立仅半年！龙湾这家公司，凭什么撬动全球游戏赛事？

本文转自：温州新闻网 66wz.com