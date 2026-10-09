温企探索现代治理新路径 从“能赚钱”到“能走远”

温州日报 2026-10-09 09:24:00

当民营经济从高速增长转向高质量发展，一个深层次命题摆在面前：如何让企业从“能赚钱”走向“能走远”。在近日我市总结“两个健康”创建8周年的成果中，以“清廉筑基—治理跃升—资本赋能”为主线的企业现代治理先进经验，被国家相关部门作为典型经验治理向全国推广。这一经验的可贵之处，在于把三者贯通起来协同发力，形成民营企业行稳致远的完整链条，也为全国民营经济高质量发展提供了实践样本。

德赛集团有限公司的车间。郑鹏 摄

温州网讯 当民营经济从高速增长转向高质量发展，一个深层次命题摆在面前：如何让企业从“能赚钱”走向“能走远”。在近日我市总结“两个健康”创建8周年的成果中，以“清廉筑基—治理跃升—资本赋能”为主线的企业现代治理先进经验，被国家相关部门作为典型经验治理向全国推广。这一经验的可贵之处，在于把三者贯通起来协同发力，形成民营企业行稳致远的完整链条，也为全国民营经济高质量发展提供了实践样本。

清廉筑基

33家企业入选省级典型案例

企业不清廉，民营经济高质量发展就无从谈起。在“两个健康”创建工作中，我市将清廉民企建设作为民营经济高质量发展的重要保障，引导龙头企业、规上企业深化清廉建设，把制度规范嵌入采购、招投标、人事管理等关键环节，持续激活企业发展 “廉动力”。

浙江通力传动科技股份有限公司从关键业务、关键岗位、关键环节入手，构建预防、监督、惩戒三大内控机制，规范31项内控制度，以“诚信至廉、交往清廉、制度保廉、员工守廉、文化养廉、教育警廉”的“六廉”文化引领企业健康有序发展，清廉民企建设与上市合规工作相互赋能，成为我市清廉民企示范样板之一。

“企业现代治理，清廉建设是前提。企业越清廉，治理越规范，发展才越稳、越久。”通力公司相关负责人表示，企业要是不清廉，采购吃回扣、招标走过场、用人看关系、项目暗箱操作，短期好像能捞点好处，长期就是给自己埋雷，导致成本越来越高，质量越来越差，一旦出事，罚款、官司、失信、上市融资受阻，这样的企业就像船底漏水，跑不快，也走不远。

随着清廉民企建设持续推进，我市涌现出一批标杆实践，引领商界清廉建设。在率先开展清廉民企建设的华峰集团，每位管理层及关键岗位员工每年签订《个人廉洁承诺书》并公示接受监督，录入形成《个人清廉档案》；森马集团探索推进“五位一体”的“清廉森马”反腐防控体系；瑞立集团则摸索形成特有的“空中巡查”和内部审计制度。当前我市推出“三清单一承诺”机制，目前全市已建立157个清廉民企示范点、1.3万个企业效能监测点，配备专职纪检干部，形成区域廉洁教育资源、企业间贪腐人员黑名单信息共享共治的格局，全面打响“亲清商港，温州有度”品牌。

政策引导

从“人管人”转向“制度管人”

在夯实清廉建设的同时，我市持续实施民企能级提升行动、管理现代化对标提升工程，通过专家入企诊断、梯度培育、政策激励，引导企业从守住合规底线向完善治理体系跃升，探索“制度管人、流程管事” 的治理现代化路径。

对标省级管理现代化企业创建标准无疑是主要抓手。入选 “浙江省管理现代化企业”并非单一指标评比，而是要求企业在管理理念、组织与制度、管理方式方法等一个或多个方面，成功探索出具有先进性、创新性、实践性、效益性和示范性的经验。对标这一目标，我市建立分层分类培育机制，针对不同规模企业定制提升方案，组织专业服务团队上门开展管理诊断，指导企业补全治理短板。目前，全市已累计培育12家浙江省管理现代化企业。

现代企业制度的建立，正在重塑温州民企的治理基因。入选管理现代化企业的德赛集团，在定制智能化生产线的同时，全方位建立覆盖质量、环境、职业健康安全、知识产权等领域的多体系认证，以智造升级和体系化管理提升企业治理效能。另一家省管理现代化企业诚意药业以股权纽带将员工利益与企业长远发展深度绑定，实现利益共享与治理机制创新相统一。

同时，根据不同企业的能级，因地制宜推进“五企”培育行动，构建领军企业和链主企业、高市值上市企业、单项冠军企业、隐形冠军和专精特新“小巨人”企业、科技型中小企业。截至目前，全市规上企业达9565家，本土企业中有10家名列中国民营企业500强。通过精准施策、分类培育，全年力争新增超10亿元制造业企业、腰部企业和省级以上专精特新企业总量分别突破100家。

“从粗放型向精细化生产转型，现代企业治理是推动企业从规范管理向卓越治理进阶的必经之路。”市工商联相关负责人表示，清廉合规是基础，现代治理是方向，两者是民企迈向高质量发展的重要支撑。

资本赋能

53家上市公司构筑“温州板块”

随着现代治理能力的提升，越来越多温企主动对接资本市场，实现从做大到做强的华丽转变。

在福达合金公司董事长王达武眼中，上市之路尽管不平坦，却是企业做强的必由之路。早在2000年，王达武就一直在试行股改，从首次筹备IPO到最终登陆A股，坚持了10年，最终敲响了开市之钟，成为中国电工合金行业首家A股主板上市企业。其执着追求资本市场的背后，是自我革新的魄力，是打造“百年老店”的雄心壮志。

“做百年老店，仅仅靠家族企业管理的基本功是远远不够的，寻找更多合作伙伴是最好办法。”回忆当年上市的初衷，森马集团董事长邱光和颇为感慨。

打造百年老店，无疑成为当下许多温企的新目标。在以前，这是不可想象的事情。

据温州企业上市促进会相关负责人介绍，温企主动拥抱资本市场，主要来自当下的现实危机和挑战：一是自有资本比较低，企业发展多靠银行贷款，一旦出现危机，资金流转就会出现问题；其次是经营模式和盈利模式比较落后。企业扩大规模时不会利用兼并、联合、重组等现代手段，只一味向政府要土地，然后建厂房、买机器、招工人，结果在利润本身就很薄的情况下，负债大幅提升，增加了经营风险。

从家庭一股独大，到股权不断进行重构变化；从家庭、家族垄断企业股权，到引入外来资本和更多合伙人；从夫妻股权结构，到向企业更多管理人员配置股权激励。改变治理模式，通过上市，企业抗风险能力不断增强，成为不少企业的选择和追求。

为助力企业进军资本市场，我市加强民企上市梯度培育，迭代“500家后备+50家重点”拟上市企业梯队建设，上线“温企航·加速器”上市服务平台，实施“创投温州”行动。目前全市上市公司从2018年的21家上升至53家，其中境内A股上市公司44家。不断攀升的数据表明，我市民营企业走向现代企业的愿望正在不断增强。

来 源：温州日报

原标题： 温企探索现代治理新路径 从“能赚钱”到“能走远”

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com