掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:33

近日，农业农村部农产品质量安全中心公布2026年第二批全国名特优新农产品名录，洞头大黄鱼入选。这是继洞头紫菜之后，洞头区第二个入选该名录的代表性渔农产品。

温州网讯 近日，农业农村部农产品质量安全中心公布2026年第二批全国名特优新农产品名录，洞头大黄鱼入选。这是继洞头紫菜之后，洞头区第二个入选该名录的代表性渔农产品。

据了解，全国名特优新农产品由农业农村部农产品质量安全中心组织认定。该认定聚焦地域特色鲜明、品质优良、营养丰富、市场认可度高的农产品，入选产品可使用全国名特优新农产品公共标识，对打造区域公用品牌、拓展市场渠道具有重要意义。

黄国栋/摄

洞头海域岛礁密布，水体交换充分，盐度适宜，天然饵料充足，为大黄鱼生长提供了得天独厚的海洋生态条件。近年来，洞头区立足海岛资源禀赋，大力推进海洋生态养殖，推广深水网箱、围栏式生态牧场、声波海洋牧场等现代化养殖设施和模式，推行低密度仿野生养殖模式，培育出体色金黄、肉质紧实、风味鲜美的洞头大黄鱼，产品口碑持续向好。

同时，洞头严把水产品质量安全关口，健全大黄鱼养殖技术、产品分级等地方标准体系，落实养殖投入品管理、产地检验、产品溯源等全链条监管措施，打通苗种培育、海上养殖、精深加工、市场营销等环节，构建完整产业链。洞头以鹿西乡为核心，培育壮大渔业经营主体，推动水产品加工与渔旅融合发展，有效带动沿海渔民增收致富，助力海岛共同富裕。

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原标题： 洞头大黄鱼获“国字号”认定

通讯员 施晶晶 庄海文 陈亦奕

本文转自：温州新闻网 66wz.com