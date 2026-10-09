从“看景”到“入景” 温州国庆假期文旅市场新现象

潮新闻 2026-10-09 09:29:14

站在江心屿夜色里，看12米巨型鳌鱼从身边巡游而过；坐在楠溪江丽水街的水亭祠畔，听一曲永昆；温州园博园里看打铁花溅起，听满场惊呼……刚刚过去的国庆假期，在温州，游客不只是站在风景外面看，还能够走进戏里、夜里、市集里，有更多沉浸式的体验，成为假期旅游的新现象。

站在江心屿夜色里，看12米巨型鳌鱼从身边巡游而过；坐在楠溪江丽水街的水亭祠畔，听一曲永昆；温州园博园里看打铁花溅起，听满场惊呼……刚刚过去的国庆假期，在温州，游客不只是站在风景外面看，还能够走进戏里、夜里、市集里，有更多沉浸式的体验，成为假期旅游的新现象。

五马历史文化街区 图片来源 鹿城发布

景区客流的整体数据，也从一个层面见证了文旅市场的火热。截至10月7日，温州国庆假期7日累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。全市82家开放A级景区累计接待游客518.5万人次，营业收入同比增长119%。

另外，过夜游客超全域游客一半，这个数字比单纯的接待量更有含金量。它说明，越来越多游客不再满足于“到此一游”，而是愿意留下来，慢慢进入这座城市的山水、街巷与夜色。从“看景”到“入景”，温州文旅市场这些新现象值得观察。

文旅深度融合，游客从旁观者变入戏者

假期里，永嘉丽水古街的水亭祠畔，永嘉昆曲《水亭秋月》连续上演。没有封闭剧场，月色与池水就是天然布景，婉转绵长的永昆唱腔在庭院中回荡，演出结尾还创新融入《恭喜发财》的现代歌曲，观众仿佛“人在戏中”。

走进朔门古港考古遗址公园，“盛世华诞”潮启朔门游园会正在举行，60多家店铺、20多个NPC互动、20多场巡游演艺串起古港风情。游客可以与宋代船工对话、向青瓷匠人问艺，再听一场榕树下音乐会，在边走边看中感受千年港城的鲜活气息。

温州园博园浙山浙水园“仙庄奇遇记”精彩上演， 图片来源 温州园博会微信公众号

在温州园博园浙山浙水园“仙庄奇遇记”里，打铁花、NPC互动轮番登场；温州博物馆的“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展，把绘画、陶瓷、编织印染、堆绣刺绣、木雕铜雕等精品带到市民眼前；瑞安王法万木活字传习馆则推出免费基础木活字印刷、多彩雕版套印、活字大漆漂扇、古法造纸等体验，让传统技艺成为可以带走的假日记忆。

文化与旅游深度融合，文化内容变为沉浸式的体验场景。这些年，这种变化成为文旅市场的新趋势。文旅融合的关键，不应是简单贴文化标签，而是把文化变成产品、场景和情绪价值。谁能把在地文化变成可感知、可参与的内容，谁就能赢得下一个假期。可喜的是，在温州看到了这种新变化。

科技从“炫技”变“体验”，夜游体验更丰富

刚刚过去的假期，科技与文旅的融合也在温州多个景区落地，夜游不再是白天的附属，而成为吸引游客留下来的重要理由。

江心屿“孤屿月·盛世秋”活动现场，科技成为点亮诗岛夜色的关键一笔：非遗鱼灯与无人机光影秀在空中交错，光影技术让千年孤屿的夜色有了层次与节奏。苍南矾山无人机天幕秀以编队光影在夜空作画，让游客抬头遇见惊喜；平阳山门镇“红都集庆·山水共富”水上实景光影秀则用声光电技术将红色故事投映于山水之间，入夜惊艳亮相。以山水见长的雁荡山，同样以科技拓展了“看山”的方式：夜间“月绘雁荡”以光影勾勒峰峦轮廓。从无人机编队到水幕光影，从实景演艺到夜间亮化，科技不再是景区里的孤立装置，而是嵌入夜游、演艺、巡游各环节的“体验放大器”，把温州的山水、海岛、古港、红色遗迹串联成可看、可听、可感的沉浸式夜游场景，也让游客从“白天看景、晚上回房”转向“为一场夜秀留下来”。

平阳水上实景光影秀入夜惊艳亮相 图片来源 平阳发布

科技应用与文旅融合，正在为温州游客带来全新的游览体验。园博园AI导览“谢小灵”以山水诗鼻祖谢灵运为原型设计数字人，将AI导览、AR虚实叠加解说、实时客流查询、个性化路线规划融为一体，走到古风门前扫描，可打开“时空次元门”，扫描郭公阁则浮现历史解说动画，实景与人文知识巧妙融合；永嘉学派数字馆位于楠溪江楠园，观众在门口领取代表叶适、郑伯熊等四位人物的NFC手环，即可“拜师”进行师徒数字伴游。序厅LED大屏上无数星落汇聚成永嘉学派的壮美山水，“学宗郑氏”展区通过裸眼3D技术呈现刻书与理念，观众还可坐在书案前用NFC手环完成“入学仪式”。

科技不是替代山水，而是为山水打开新维度，让夜游产品更为丰富，拉长游客停留时间，让过夜消费有更多可能。过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，背后正是夜游、夜市、夜演共同支撑的“停留经济”。科技与文旅的融合正成为新的趋势，成为旅游的新体验。

市集从“单点”变“链条”，串起一条消费链

赛事、市集、音乐、美食等也是文旅的重要吸引力和撬动点，这个假期，温州推出了一系列活动，并将这些活动串成一条消费链。

10月5日，2026年中国·温州乡村龙舟大赛在温州龙舟运动中心举行，来自广东、江苏、江西、浙江、福建的52支队伍参加四个组别的角逐。“跟着龙舟去旅行”的主题，将竞技观赏与周边景区、民宿、餐饮及特色农产品相连，为假期后半程增添运动激情。

温州园博园“三溪会市·秋日风物节”风物市集汇集板栗主题产品与快闪厨房，旷野音乐会、草坪休憩区让游园多了几分自在；龙湾“六六大集·双节潮玩季”把非遗文创、潮流演艺、街头篮球和集章兑礼融入假日生活；平阳山门“红都集庆·山水共富”把红色文化、非遗演艺和共富市集相连。

鹿城公园路双节市集与三十六坊音乐节相映成趣，瑞安云江码头串起美食、民谣、脱口秀和文创，三垟湿地“空气音乐派对”让旋律融入自然，苍南雾城景区爵士乐与海浪声交织，为游客打造慢享假期的“松弛季”。

永嘉楠溪江丽水街国风花船演艺 图片来源 永嘉县委宣传部

将美食市集、潮玩创意、文娱体验集聚，形成复合型消费场景。演艺赛事不再只是孤立的活动，而是串联游览、体验、购物、餐饮的“流量入口”。这种“赛事+”模式成为拉动文旅消费的新引擎。

沉浸、融合、联动，成为当前文旅市场变化的新趋势。沉浸，让游客从旁观者变为参与者；融合，让文化、科技、商业打破边界催生新场景；联动，让一场赛事、一个市集、一个IP带动吃住行游购娱全链条。温州有瓯越文化底蕴、山海资源，也有活跃的民营经济和浓厚的市集传统。接下来如何把假期“爆款”转化为常态化业态，让“流量”变成“留量”，考量着地方文旅的持续运营能力。

来 源：潮新闻

原标题： 从“看景”到“入景”，温州国庆假期文旅市场新现象

记者 应忠彭

本文转自：温州新闻网 66wz.com