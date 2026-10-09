掌上温州客户端 2026-10-09 09:24:33

日前，国家艺术基金人才培训项目成果展《镜载千年 塘河史诗——江南塘河文化遗产影像保护摄影创新作品展》在瓯海梧田老街东瓯书院启幕。展览共展出420幅优秀作品，展期持续至10月31日。

温州网讯 日前，国家艺术基金人才培训项目成果展《镜载千年 塘河史诗——江南塘河文化遗产影像保护摄影创新作品展》在瓯海梧田老街东瓯书院启幕。展览共展出420幅优秀作品，展期持续至10月31日。

塘河是江南大地上独有的线性活态文化遗产，温瑞塘河更是瓯越文脉生生不息的精神长河。本次展览依托国家艺术基金《江南塘河文化遗产影像保护摄影创新人才培训》项目，面向全国遴选30位青年摄影创作者，通过“理论筑基、田野采风、深耕创作、成果转化”培养计划，学员开展系统理论研学、江南塘河水系田野采风等探索，除了温州温瑞塘河三垟湿地、张严冯村、周氏老宅、江心屿、朔门古港等点位外，还在金华诸葛八卦村、游埠老街，绍兴古纤道、柯桥古镇等遗存点位，遵循科学影像记录标准开展纪实拍摄。

与普通风光摄影不同，本次展览作品坚持科学摄影规范，既是艺术创作，也是可视化文化数字档案。镜头下，既有古桥石质纹理、老宅木构细节、古埠码头的物质遗存记录，也有塘河两岸烟火民俗的活态人文记忆，同时捕捉古老河道与现代城市共生的时代面貌，兼具审美、文献与学术多重价值。

温州大学党委副书记庄兴忠在致辞中表示，本次国家艺术基金项目是温州大学深耕思政美育融合改革、助力地方文化遗产数字化活态保护的标志性实践成果。该校将持续发挥学科与人才优势，立足本土、服务地方，助力区域文化高质量发展，引导广大青年创作者担当文化使命，接续守护江南塘河这一珍贵的优秀传统文化根脉。

项目负责人胡铸鑫副教授表示，展览开幕不是项目终点，而是江南塘河文化遗产影像保护事业新的起点，希望以此建设一批影像档案，让更多人读懂塘河作为线性文化遗产的独特价值，看见江南水乡文明的深厚底蕴；更希望以此探索可复制、可推广的线性文化遗产影像保护路径。

本次展览由温州大学、温州市文化广电旅游局、温州市文学艺术界联合会主办，温州大学教育学院承办；瓯海区文化广电旅游局、温州市摄影家协会、瓯海区摄影家协会协办。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 420幅影像记录真实塘河故事 这批影像档案让人读懂江南塘河价值与底蕴

记者 叶锋 通讯员 胡铸鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com