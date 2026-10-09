新场景新友好新可能 首批142个“城市文旅新发现”场景发布

温州日报 2026-10-09 09:24:00

昨日，浙江省文旅新场景创新暨城市旅游发展交流活动在温州举行。活动以“新场景·新友好·新可能”为主题，聚焦城市旅游发展新趋势、新需求，交流各地实践，会上正式发布首批142个“城市文旅新发现”场景。

温州网讯 昨日，浙江省文旅新场景创新暨城市旅游发展交流活动在温州举行。活动以“新场景·新友好·新可能”为主题，聚焦城市旅游发展新趋势、新需求，交流各地实践，会上正式发布首批142个“城市文旅新发现”场景。

活动开场前，一出古今对话的情景剧将九山书会、朔门古港、吴百亨故居等温州城市文旅新场景串联呈现，融合歌曲、瓯剧、话剧等多种形式，让与会嘉宾在步入会场之前，先“入戏”感受温州城市文旅的古今交融。

活动现场，温州、衢州、义乌和杭州市西湖文化旅游投资集团分别交流城市文旅创新实践。温州立足城市资源禀赋，探索以“微改造、强磁极、轻资产”重塑城区旅游格局，推动城市由游客行程中的“过路地”转变为值得停留的“目的地”。会场之外，互动展板和海报拍摄区集中呈现了吴百亨故居、白鹿市集、汐岸艺术空间等“小而美”城市文旅微空间，以及“只此塘河”“潮起朔门”“趣玩东瓯”“百岛漫步”等Citywalk线路，阿红鱼丸、藤桥鸭舌、李大同糕点等非遗美食和瓯绣、瓯窑、彩石镶嵌等非遗文创也一一亮相。

现场发布了首批142个“城市文旅新发现”场景，其中“小而美”微空间78个，涵盖国潮消费、演艺演出、文化文博、体育休闲、主题住宿、文旅市集六大类；趣拍点64个，集中展示了浙江各地盘活存量空间、植入文化内容、创新消费业态的探索成果。首批场景已写入《浙江省城市文旅新发现案例汇编》，将纳入全省文化广电旅游宣传推广体系，通过官方平台、新媒体矩阵和OTA渠道持续推广。

来 源：温州日报

原标题： 新场景 新友好 新可能 首批142个“城市文旅新发现”场景发布

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com