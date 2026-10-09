温州晚报 2026-10-09 09:24:36

昨天，记者从浙江东日股份有限公司、温州菜篮子集团获悉，国庆假期，梭子蟹、牛心包、柚子分别占了海鲜、蔬菜、水果销量的C位。

温州网讯 昨天，记者从浙江东日股份有限公司、温州菜篮子集团获悉，国庆假期，梭子蟹、牛心包、柚子分别占了海鲜、蔬菜、水果销量的C位。

节前，浙江东日股份有限公司下属温州市水产批发交易市场就提前完成兜底储备，组织经营户储备冷冻小黄鱼、带鱼、鮸鱼等市民日常消费最多的家常鱼类冻品合计约200吨。国庆假期，全品类水产价格全程保持平稳，交易量排名靠前的品类依次是梭子蟹、对虾、鮸鱼。

国庆假期蔬菜市场，浙江东日股份有限公司下属温州菜篮子农副产品批发交易市场蔬菜批发交易均价稳定在3元/公斤以上，交易量排名前三的单品分别是牛心包、白萝卜、花菜。

对于牛心包占据蔬菜批发交易量榜首，一名蔬菜商户表示，牛心包便宜又耐放，清炒、做汤、炒粉干、涮火锅都行，特别受温州本地人欢迎。

节前，浙江东日股份有限公司下属温州市水果批发交易市场储备各类水果超2000吨，国庆假期市场水果平均交易价格维持在7元/公斤以上，蜜橘、西瓜、柚子三类单品牢牢占据水果销售“C位”。

“国庆这几天，几乎每一个来采购家宴食材的市民，都会顺手拎上一两个柚子。蜜橘和西瓜的销量也始终保持高位。”一名做了10余年水果批发生意的商户说。

从大宗批发市场流转出来的食材，最终抵达市民家门口的各个农贸市场，不同社区的消费偏好，也勾勒出更鲜活的城市饮食细节。

在温州菜篮子集团下属南浦农贸市场，周边成熟居民区的市民更偏爱传统家常口味，蔬菜类销量前三是包菜、花菜、香菇菜，水产类销量前三是对虾、大闸蟹、子梅鱼；新田园农贸市场周边年轻家庭占比更高，黄叶菜苗、大闸蟹、冬枣成为走货最快的品类；大南门农贸市场周边流动客流更多，西瓜、小番茄、江蟹更受消费者青睐。

不少市民表示，今年国庆最直观的感受就是菜价稳，从节前到长假结束，常买的几样食材价格几乎没怎么变。

来 源：温州晚报

原标题： 国庆假期温州人爱吃什么？梭子蟹、牛心包、柚子占据销量C位

记者 陈培培 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com