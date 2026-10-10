温州日报 2026-10-10 08:39:06

昨晚，由市委宣传部、市新闻传媒中心、市文化广电旅游局联合主办，市新闻传媒中心广播中心承办的“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛总决赛在乐清体育中心举行。全市优秀歌唱选手齐聚总决赛舞台巅峰对决，以歌声献礼城市、唱响美好生活，为温州文旅文艺盛宴增添动人色彩。

温州网讯 昨晚，由市委宣传部、市新闻传媒中心、市文化广电旅游局联合主办，市新闻传媒中心广播中心承办的“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛总决赛在乐清体育中心举行。全市优秀歌唱选手齐聚总决赛舞台巅峰对决，以歌声献礼城市、唱响美好生活，为温州文旅文艺盛宴增添动人色彩。

作为我市年度重点群众性文体文旅品牌活动，本次大赛坚持全民参与、文旅赋能的办赛思路，全程零门槛、全覆盖，面向全市各行各业歌唱爱好者开放报名。通过海选比拼、县域角逐、层层晋级，最终选拔出6名个人选手和6支县域团体站上总决赛舞台。

总决赛现场，选手们依次登台演绎，涵盖流行、经典、民族美声等多元曲风。选手们以声传情、以歌言志，用真挚的演唱赞美美好生活、抒发家乡情怀，传递青春朝气与温暖力量。“感觉在看一场演唱会，身边真是藏龙卧虎啊！”来自苍南的林双行感叹道。

本次大赛创新推出团体、个人双赛道竞赛模式，各县（市、区）结合本土文旅特色组建战队参赛，将雁荡山、楠溪江、古街山海等温州文旅资源融入赛事内容与传播场景，实现“以赛引流、以歌荐景”。赛事活动深入商圈、景区、街头广场，把文艺舞台送到群众家门口，打造接地气、有烟火气的全民文化活动。

经过多轮激烈比拼，朱伟峰、魏明希、薛可获得个人组冠亚季军，乐清雁山战队、苍南168涛声战队、龙港小城大事战队获得团体组冠亚季军，来自冠军队伍乐清“雁山”战队的陈好获得最有价值歌手（MVP）荣誉。现场还颁发了赛事单项奖及12个县域优秀组织奖。本届全民歌唱盛会画上圆满句号。

此次“瓯K”歌唱大赛，是温州推进“音乐+文旅”深度融合、激发群众文化活力的生动实践。依托全媒体直播、短视频传播、网络话题联动，赛事持续放大温州城市文旅声量，有效提升城市文化知名度与影响力。

主办方表示，赛事结束后，瓯K大赛将继续往三个方向推进。首先，打造“看得见的瓯K电台音乐会”，邀请优秀选手进入电台直播间，以音视频同步直播的方式形成常态化周播音乐栏目；其次，继续运营“瓯K巴士唱游温州”，让大赛歌手走进历史街区、景区、城市地标开展快闪和演出；最后，同步建立温州市新大众文艺人才库，优秀歌手将获得官方资源扶持，并优先推荐参加省市级大型文艺活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州好声音唱响瓯越大地

“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王大赛总决赛圆满落幕

记者 华晓露

本文转自：温州新闻网 66wz.com