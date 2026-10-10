菱角飘香，湿地菱塘迎来丰收季
温度新闻客户端 2026-10-10 08:33:39
秋风送爽，菱香四溢。连日来，三垟湿地菱塘正式进入采摘旺季。
温州网讯 秋风送爽，菱香四溢。连日来，三垟湿地菱塘正式进入采摘旺季，农户们划着菱桶穿梭于碧水绿波之间，随手掀开菱叶，指尖轻掐，一颗颗翠绿如元宝的鲜嫩菱角便落入桶中，勾勒出一幅“水上丰收图”。
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原标题： 菱角飘香，湿地菱塘迎来丰收季
摄影: 刘伟 蔡温瑞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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