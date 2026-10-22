五年间，看高速服务区里的“红色客厅”如何生长

温度新闻客户端 2026-10-22 10:06:31

2021年10月21日，在温州绕城高速西南线陶山服务区，全省首个建在高速公路上的“瓯江红·畅美高速”党群服务中心正式启用。五年间，日均超500名司乘在此停靠、约200人次在此免费淋浴，累计提供应急药品服务超3000次。2025年，它更是捧回全国5A级“司机之家”认证。

温州网讯 2021年10月21日，在温州绕城高速西南线陶山服务区，全省首个建在高速公路上的“瓯江红·畅美高速”党群服务中心正式启用。五年间，日均超500名司乘在此停靠、约200人次在此免费淋浴，累计提供应急药品服务超3000次。2025年，它更是捧回全国5A级“司机之家”认证。

从歇脚点变身暖心港湾，这个建在高速上的党群服务中心，让万千匆匆而过的司乘在奔波途中多了一处可依靠的温暖驿站。

车轮停靠处，急难愁盼有人接

服务区，是高速公路上人流最密、需求最多的地方。加油、吃饭、上厕所，传统服务区能解决这些基本问题，但更深更广的民生需求，碍于现实条件往往难以满足。

2021年，温州市交发集团经营公司党支部率全省之先作答，把党群服务阵地搬上高速。应急救护、矛盾调解、民生保障，服务跟着车轮跑起来。这里不仅要解决司乘的“急难愁盼”，还要让党建在流动的人群中真正“被看见”。

今年8月，一名货车司机途经陶山服务区时突发低钾血症，浑身无力困在车内。巡查人员第一时间发现险情，迅速上报、拨打120，现场疏导车流、守护安抚当事人，同步转移涉事货车消除道路隐患，开辟生命通道配合医护转运，整套流程高效闭环，顺利帮助司机脱险。这份从容处置，得益于常态化开展的应急演练与救护培训。如今，全省首个高速服务区红十字急救站点扎根于此，配备AED设备，培育有数十名持证救护人员，为高速旅途筑牢生命防线。

这样的助民实事，五年间已成为日常。助农帮扶、安全宣教、便民咨询、健康义诊等多个领域持续铺开，夏送清凉、车辆免费检修等志愿服务常态化开展，年均惠及司乘上万人次。这里先后获评温州市“最美党群服务中心”、温州市“瓯江红”党群服务“十大好矩阵”，从一个“全省首个”的探索性点位，逐步沉淀为具有示范意义的服务样板。

圆心辐射处，多方协同织密网

服务不止于硬件，更在于快速响应的处置机制。

温州市交发集团经营公司党支部以党群服务中心为圆心，打破行业、部门壁垒，牵头联合高速交警、中石化、红十字会、属地职能部门等20家单位构建资源共享、难题共解的协同机制。以此为核心向外辐射，在瑞安、马站等服务区设立党群服务联络站，搭建起“1+N”全域覆盖的党群服务矩阵，青春驿站、妇女儿童服务驿站等特色阵地相继落地，把服务触角铺开到5对服务区（停车区）的每个角落。

党支部还组建志愿服务队，落实“日常巡查+即时响应”工作模式，设立矛盾调解中心，联合联盟单位协同处置交通事故、消费纠纷，实现矛盾100%就地化解。马站服务区货车轮胎自燃险情化解、陶山服务区司机突发身体不适摔倒搭救、瑞安服务区保洁员拾获3万元现金完璧归赵……每个真实故事都见证着一线服务的担当。

从过去的服务区单打独斗，到如今多方力量协同共治，五年间，分散的资源拧成了一股绳，红色服务跟随高速路网流动延伸。

流量汇聚处，乡村振兴添动能

高速上的滚滚车流，既是流动的人群，更是带动地方发展的流量。

五年来，党群服务中心跳出单纯服务区运营思维，把交通窗口和乡村振兴、本土文化传播深度融合，探索交旅融合的生动实践。

依托服务区人流量优势，“普惠助农馆”免费向沿线农户开放展销平台。陶山甘蔗、湖岭牛肉等温州本土物产走出乡野，走进高速服务区。在今年“浙韵江南驿？一路寻好物”市集、惠民服务日等活动现场，特色农产集中亮相，党员志愿者化身推荐官，直播推介土特产，累计帮助农户销售农产品近万斤。高速流量切切实实转化为了乡村共富的增量。一个高速服务区里的党群阵地，由此把服务触角伸向了周边乡镇的田间地头。

此外，温州鼓词、瓯窑、南戏等非遗元素也在惠民服务日搬进了服务区。更有大批充电桩、换电站相继投运，液冷超充、三分钟极速换电破解新能源车主里程焦虑，以科技赋能绿色出行。

五年间，阵地从“建起来”迈向“活起来”。温州交发集团经营公司也将持续深耕“开路先锋 驿暖地兴”党建品牌，打磨服务、拓展阵地内涵，守护万千司乘一路畅美、平安归途。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 日均超500名司乘在此停靠、约200人次在此免费淋浴，捧回全国5A级“司机之家”认证——

高速服务区里的“红色客厅”

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com