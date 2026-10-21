温州日报 2026-10-21 09:21:50

夜幕降临，校园体育场馆灯火通明，迎来市民挥洒汗水的身影。今年9月，鹿城区公布了24所学校体育场馆秋季面向社会开放的时间，开放场地涵盖中小学篮球馆、羽毛球馆、游泳馆等。截至目前，已有2500余人次入校健身，家门口的校园体育场馆，点亮了市民夜间与周末的健身生活。

温州网讯 夜幕降临，校园体育场馆灯火通明，迎来市民挥洒汗水的身影。今年9月，鹿城区公布了24所学校体育场馆秋季面向社会开放的时间，开放场地涵盖中小学篮球馆、羽毛球馆、游泳馆等。截至目前，已有2500余人次入校健身，家门口的校园体育场馆，点亮了市民夜间与周末的健身生活。

近日，记者前往温州市南浦实验中学锦绣校区。篮球馆里，10多位市民挥汗如雨。运球、传球、起跳、投篮，动作连贯流畅，清脆的拍球声、欢快的谈笑声交织在一起。不少家长趁着闲暇带孩子来锻炼。市民王先生带着儿子反复练习三步上篮，耐心纠正孩子的动作。他坦言，以往市区专业运动场地紧张，户外场地又易受天气影响，十分不便，如今家门口的学校场馆对外开放，步行即可抵达，运动变得省心又便利。

其他开放的校园场馆也是人气满满。温州市马鞍池小学羽毛球馆内，数组球友隔网对战，挥拍、扣杀、跑动，节奏紧凑、活力十足。该场馆预约热度居高不下，档期已持续排至下周。市民李女士和搭档固定每周日晚前来练球，为单位职工羽毛球赛蓄力备战。温州市少年游泳学校、城南小学的游泳馆内，学员有序开展游泳训练，在专业场地中提升运动技能。

“学校体育场馆向社会开放，是盘活公共文体资源、惠民利民的重要举措。”负责场地运维的温州群芳体育相关负责人吴菲成表示，秋季场馆开放以来，市民参与健身的热情持续高涨。从场地预约数据来看，羽毛球场地供需最为紧张，人气稳居首位，篮球场地紧随其后，其中温州市实验小学锦绣校区篮球馆几乎场场爆满。校园标准化的运动设施、安全整洁的运动环境，收获了市民的好评。

据了解，本次鹿城区校园体育场馆秋季开放周期持续至2027年1月28日，精准错峰利用校园空余时段，覆盖工作日晚间、周末及节假日，既不干扰正常教学秩序，又最大化发挥场地价值。市民只需微信搜索“百姓运动码”小程序，实名登记个人信息，即可查询场馆位置、运动类型、开放时段，一键预约入校健身。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城24所学校体育场馆开放近两个月 已有2500余人次进场锻炼

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com