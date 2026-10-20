温籍科学家的脑机接口梦想在青科会被“看见”

温州晚报 2026-10-20 08:22:00

今年，由温籍青年科学家创建的企业计划完成30例人体植入手术，从个案突破到系统推进，从单一路径到双轨并进，从青科会上的精神激励到产业催化——暖芯迦的2026年，正在书写一个关于“看见”的完整故事。

杨佳威在研究视觉脑机产品

温州网讯 近日，在浙江省人民医院康复训练室内，首例植入杭州暖芯迦电子科技有限公司（简称“暖芯迦”）视觉脑机设备的患者、失明多年的灵灵（化名）手握笔，在纸上工整地写下“中国”两个字。笔画的起落间，她的眼睛并未注视纸面，而是透过一副看似普通的眼镜——这副眼镜内置的摄像头将图像转化为电信号，经由植入眼底的320通道高密度电极阵列，直接刺激视网膜神经，在大脑中重建出清晰的视觉感知。

今年，这家由温籍青年科学家创建的企业计划完成30例人体植入手术，从个案突破到系统推进，从单一路径到双轨并进，从青科会上的精神激励到产业催化——暖芯迦的2026年，正在书写一个关于“看见”的完整故事。

临床提速：无光世界里 一笔一画重启视觉

就在一年前，暖芯迦团队的实验猴完成了抓取小球的动作。而从盲猴到患者，从有光感到写字、抓物和行走，这个跨越只用了不到一年。

“我们原本预估患者需要两到三个月系统训练，才能建立稳定视觉感知，而灵灵术后开机第二天就产生清晰光感、可识别复杂字母。”温州籍青年科学家、暖芯迦董事长杨佳威坦言，此次康复效率在全球同类案例中极为罕见。经过阶段性康复训练，目前灵灵的视觉功能稳步提升，理论视力可达0.1，借助设备适配功能后有效视觉体验达0.5，能够清晰辨识文字轮廓、区分物体大小方位，可独立完成室内行走、简单阅读、人物识别等日常活动，彻底告别无光的世界。

临床突破的背后，是严谨的科研布局与清晰的推进节奏。据杨佳威介绍，2026年团队计划完成30例人体植入手术，同步搭建完善的长期随访机制，持续追踪设备稳定性与视觉恢复效果，为产品迭代、临床普及积累核心数据。目前项目已在浙江省人民医院、武汉大学人民医院、温州医科大学附属眼视光医院等多中心同步开展。

为最大化技术普惠价值，团队建立了科学严苛的患者筛选标准，围绕适配性、安全性、临床价值三大维度，重点服务视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等终末期致盲患者，优先纳入传统医疗手段无法治愈的无光感、弱光感人群，同时严格排查手术禁忌症，在保障临床安全的前提下，让真正需要的视障患者重获光明希望。

“我们不是在做一例手术，而是在建立一套可复制、可推广的临床体系。”杨佳威说。

双线布局：视网膜、视皮层双路径 覆盖更多失明人群

灵灵所受益的，是暖芯迦的视网膜路径视觉脑机接口（E-BCI）产品线。这是目前商业化落地最快、临床最成熟的技术路线，主要针对眼球结构完整、视神经和视觉皮层通路完好的失明患者。其技术优势在于微创植入、手术风险低、术后恢复快，核心难点则在于超高密度神经电极的精准匹配与微小创面的生物相容性把控——要在极小的眼底空间内实现320通道高清信号的稳定传输，同时保证设备十年以上的长期体内稳定性。目前该产品已正式启动GCP多中心临床试验，完成多例人体植入，获取了宝贵的临床有效数据。

但并非所有失明患者都适用这条路径。眼球摘除、视神经严重萎缩或断裂、先天视神经缺失的患者，是全球视觉修复领域的空白人群。暖芯迦的视皮层路径视觉脑机接口（V-BCI）正是为这类患者而来——将电极阵列直接植入大脑视觉皮层，完全绕过眼底和视神经通路，从源头重建人工视觉。

“两条路线互补，各有明确的临床定位，核心目的是覆盖绝大多数视障人士。”杨佳威解释道。视皮层路径的技术壁垒更高：颅内植入的安全性要求极致严苛，需要攻克长期抗干扰、防炎症、稳定留存等难题；大脑视觉皮层信号极其复杂，需要自研高精度编码算法精准匹配皮层神经响应规律。团队正在迭代研发1280通道超高密度芯片，进一步提升视觉分辨率。杨佳威透露，此前披露的“视皮层路径产品年内启动前瞻性临床试验”计划正在稳步推进中，2026年内将正式启动，实现双技术路线临床落地的完整闭环。

峰会搭桥：青科会打通产学研 助推国产脑机落地

回望十年研发路，青科会始终是暖芯迦攻坚克难、迭代成长的重要助力。

2026青科会即将在温州开幕，脑机智能论坛将继续作为平行论坛举行。杨佳威有明确的参会计划，并积极向身边脑机接口、医疗器械、硬科技领域的同行和青年科研学者推荐参与。对于暖芯迦这类处于临床转化关键期的企业，青科会的赋能早已超越精神激励，形成实打实的产业催化作用。

“临床转化阶段的企业，最需要的是产业资源对接、临床专家联动和政策精准赋能。青科会汇聚了全国顶尖的临床医生、科研团队，以及产业资本和行业主管部门，能帮我们快速打通‘科研—临床—产业’的壁垒。”杨佳威说，对于脑机接口这一新兴赛道，青科会搭建的行业交流平台，助力团队规避产业误区、梳理迭代方向，同时让前沿技术获得市场与社会认可，为企业人才储备、研发迭代、产能落地提供全方位支撑。“青科会真正推动我们从‘技术突破’快速走向‘临床普惠’。”他说。

从2025年“盲猴抓取小球”到2026年“患者书写汉字”，暖芯迦用一年时间完成了从动物实验到人体临床的关键跨越。但在杨佳威看来，这只是起点。“视觉脑机接口技术的终极目标，从来不是单纯地‘让盲人看见光影’，而是打破生理缺陷的束缚，让视障人群回归完整、平等、自主的生活。”他说，“我们要做的，是用国产自主可控的底层技术，彻底解决失明患者的视觉重建难题，让失明不再是不可逆的缺陷。”

放眼十年后，杨佳威相信视觉脑机技术将完成从“临床突破”到“普惠”的蜕变：超高通道密度、超高清、低功耗、长寿命的产品全面落地，不仅能实现基础视物，还能还原接近正常人的色彩、动态、立体视觉；依托全链条国产化优势，设备成本进一步降低，让高端脑机技术告别“天价医疗”，成为普通家庭可负担、可普及的医疗技术。“让绝大多数无药可治的失明患者都能通过脑机接口技术重获视觉、回归正常生活，真正实现科技向善、技术普惠，让中国原创的视觉脑机技术造福全球视障群体。”

那些曾经被精心保管在杨佳威办公室里的视障人士来信，有的字迹歪斜，有的语句朴素，但每一封都在诉说着同一个渴望：看见亲人的脸庞，看见春天的花朵，看见这个他们只能触摸的世界。如今，灵灵写下的“中国”二字，或许正是对这些期盼最有力的回应——在不远的将来，这些信件中的愿望，终将成为现实。

来 源：温州晚报

原标题： 从盲猴到患者，从个案突破到系统推进——

“看见”的梦想在青科会被看见

记者 张嫣彬 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com