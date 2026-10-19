深山“飞”来“老人食堂” 老人吃上热乎饭

温州晚报 2026-10-19 09:23:00

昨天上午10时，载着21份热乎盒饭的无人机准时从文成县平和乡梅垟下老年食堂起飞，飞越700米高山，不到10分钟，便精准抵达11公里外的郭山村。

温州网讯 昨天上午10时，载着21份热乎盒饭的无人机准时从文成县平和乡梅垟下老年食堂起飞，飞越700米高山，不到10分钟，便精准抵达11公里外的郭山村。88岁的村民施礼略早早等在村口，接收这份热菜热饭。

在郭山村，像施礼略一样每天都能吃上“飞来之食”的高龄老人共有21位。他们每天享用两餐，菜品不重样，标准的一荤一素一汤温热适口，让家居偏远山村老人的晚年生活暖意满满。施礼略说，每天无人机送来热乎乎的饭菜，“老人食堂”飞到身边了。

文成县平和乡地处深山，郭山村、尖山自然村、下沙园自然村等村落空巢老人和高龄老人集中，长期无法自建老年食堂。若靠车辆送餐，从梅垟下老年食堂到郭山村的11公里盘山山路，单程就要40分钟以上，山区老人很难稳定吃上一口热饭。

为破解深山高龄老人“吃热饭难”的民生难题，文成县创新探索“AI+养老”低空助餐，试点无人机空中送餐。自今年8月起，文成县以平和乡为试点，开通三条无人机送餐航线。项目配备一台载重100公斤的智能无人机，每日常态化开展两趟送餐配送，实现高效送餐、热饭直达。

平和乡有关负责人介绍，整套低空助餐系统专为浙南复杂山区环境量身打造，通过标准化机库基站、智能航线规划、全程溯源监管、末端规范签收，实现配送全流程可控可溯。项目全面配备不锈钢保温餐盒与密闭货运箱体，牢牢锁住餐食温度。无人机将餐食送达村级起降点后，基层党员志愿者、网格员接力完成“最后一米”入户配送，重点保障独居、失能、行动不便高龄老人用餐需求。

目前，梅垟下老年食堂助餐服务人数从原先70余人扩增至100多人，34名偏远山村老人每天都吃上热乎乎的“飞来之食”。

来 源：温州晚报

原标题： 无人机飞越700米高山，不到10分钟抵达11公里外的山村

深山“飞”来“老人食堂”

通讯员 陈秀秀 朱伟 魏为强 赵鹏鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com