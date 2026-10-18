潮新闻 2026-10-18 09:28:34

10月17日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周在温州园博园中国馆启动。来自全省各地教育行政部门、开放大学和高校继续教育部门负责人以及国家、省级“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”代表等齐聚一堂，共同见证这一全民终身学习盛事。

受访者供图

温州网讯 领一张研学打卡券，“一站式”解锁温州市民专属的学习地图。

10月17日，以“让学习成为一种生活方式”为主题的2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周在温州园博园中国馆启动。来自全省各地教育行政部门、开放大学和高校继续教育部门负责人以及国家、省级“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”代表等齐聚一堂，共同见证这一全民终身学习盛事。

受访者供图

活动在温州园博园举行。中国馆周边共设置开放教育、继续教育、人工智能、非遗美学、瓯越美食、品质生活、共富助农、家庭教育等8个主题学习区，以及由青苗、知行、银龄三大社会大讲堂组成的全民终身学习展示体验空间，将瓯越文化、数智技术、科学素养等元素融为一体，集游、研、玩、学为一体，把整座园博园变成了一所没有围墙的学校。

银龄群体既是课堂的学习者，也是艺术的创作者。现场集中展出特邀嘉宾作品与获奖作品180余幅，不少老年学员在作品前驻足观赏。

少年儿童同样有自己的课堂。青苗讲堂里，专注力训练、科学探究、情商研学等课程陆续开讲；《走进南戏 体验瓯剧》课堂上，孩子们跟着老师学起南戏身段，在唱念做打中感受家乡文韵。知行学堂则面向青少年和家长，开设三位一体综合评价招生、青少年近视防控科普、本科生涯规划等课程，把家庭最关切的教育话题请进讲堂。

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游园路上，8个主题学习区各具特色。人工智能展区以脑机接口、智能装备、数智教育等前沿应用，让终身学习与前沿科技同频；非遗美学展区的温州蛋画、瓯剧、木偶戏可看可学，让千年文脉融入日常；瓯越美食展区由院校师生现场烹制温州风味，把舌尖上的美食变成一堂生活课；品质生活展区的眼健康科普等健康服务，回应市民的健康关切；继续教育展区汇聚18家院校和机构，温州青年夜校、技能夜校设展推介，为在职人群点亮“闲暇课堂”；开放教育、共富助农展区同样各有侧重，学习服务触手可及。

科学探究的阵地，从课堂延伸到家庭。家庭教育区展出优秀展位16个、家庭实验作品200多件，其中温州大学城附属学校颜格同学带来的家庭实验室以昆虫研究为特色，饲养昆虫近百只、制作标本100多件，宛如一座微型昆虫乐园，吸引了一批孩子们围观。

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从园博园的这一天，到瓯越大地上的每一天，“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会图景，正在成为温州人的日常生活方式，成为最美的城市风景。

活动周期间，全省各地将结合实际开展主题鲜明的特色学习活动。

来 源：潮新闻

原标题： “一站式”解锁专属学习地图 温州园博园变成了一所没有围墙的学校

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com