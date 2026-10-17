温州教育发布、温州发布 2026-10-17 10:36:33

近日，教育部公布全国首批中小学科技教育实验区、实验校名单，温州“一区五校”榜上有名。

近日，教育部公布全国首批中小学科技教育实验区、实验校名单，温州“一区五校”榜上有名：瓯海区入选全国首批中小学科技教育实验区，温州市第二十二中学、温州市实验中学教育集团、温州市国科第一小学、永嘉县瓯北第一小学、龙港市姜立夫小学入选首批科技教育实验校。这是温州继2024年入选全国首批中小学科学教育实验区后，在科学、科技教育一体化推进上结出的又一硕果。

温州是中国数学家之乡、中国创客教育起源地、初中综合理科（科学）生发地、全国STEAM教育先行区。自2024年入选全国首批中小学科学教育实验区以来，温州坚持科学、科技一体推进，成效显著。《浙江温州：做好科学教育加法》荣登2025年中国教师报全国区域教育改革十大案例，《浙江温州创新推进“双塔”行动构建全域科学教育最优生态》入选2026年教育部优秀案例，《科创向未来：中小学科学教育“加法”的温州实践》获“长三角教育现代化”典型案例，科学教育发展力监测做法获教育部肯定。

作为全国STEAM教育先行区，温州持续深化STEAM教育温州模式。2018年入选浙江省首批STEM试点地区、浙江省STEAM协同创新中心首个地市级单位，每年遴选优秀项目案例100项，推动学生在真实情境中发现问题、解决问题，形成可复制推广的区域推进模式。依托温州肯恩大学等平台，围绕课程开发、教师研修、学校结对开展务实合作。系统实施从幼儿园到高中的STEAM种子教师培养工程，每期遴选百名种子教师，组建K-12技术与工程教育种子教师工作坊，着力提升教师课程设计与实施能力。持续十多年推进“小科学家”“小工程师”培养系列活动，通过科学探究、工程实践、项目化学习等，厚植青少年科创素养。相关课题成果丰硕，多个项目获浙江省人民政府教学成果奖。

从创客教育到STEAM再到科技教育，温州正以科学、科技一体化推进，构建全域科技教育最优生态。下一步，温州将以此为新起点，持续擦亮科技教育特色品牌，为培养拔尖创新人才贡献更多温州经验。

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原标题： 再获国家级荣誉！温州“一区五校”榜上有名！

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